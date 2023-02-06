Ахметов издевается над киевлянами. Те мечтают о штурме Банковой

Ловля на электроудочку, как известно, является одним из самых варварских способов добычи рыбы. Воздействие ее мощных электроразрядов крайне негативно отражается на всей ихтиофауне и других обитателях водоемов, вплоть до микроорганизмов.

Неизвестно, использует ли олигарх Ринат Ахметов подобные удочки во время своих рыбалок, но то, что он применяет их против украинского потребителя – несомненный факт. Иначе не поступало бы такое огромное количество жалоб на его компанию ДТЭК, обладающую безраздельной монополией на поставки и распределение электроэнергии в большинстве регионов Незалежной.

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Связаны эти претензии в первую очередь, с тем, что отключения электричества стали не просто нормой, а уже превзошли все пределы. Причем, как считают граждане, большей частью это связано отнюдь не с российскими ударами по ТЭЦ и другим энергообъектам, а с махинациями монополиста, позволяющими ему наживаться на этой беде.

Неспроста ведь страница ДТЭК в Фейсбуке буквально засыпана возмущенными посланиями пользователей по поводу и беспорядочных отсоединений, и лицемерных рекомендаций ахметовцев на предмет экономии электричества. Среди коих, например, имеются советы выключать мобильный телефон, если им не пользуешься.

«Конечно, от вырубленного мобильника будет огромная экономия. А о воздушной тревоге как узнать?» – ехидно вопрошает некий Тарас.

ДТЭК клеймят позором и нехорошими словами за длительные отключения в многоэтажках, где от тока зависят электроплиты, системы отопления и водоснабжения, и за постоянные срывы объявленных графиков.

Значительная часть комментариев посвящена тому, что в отдельных зданиях свет вырубается постоянно и надолго, а в других, «блатных», привилегированных – практически никогда.

«Это просто обман! Уличная температура поднялась, трамваи и троллейбусы запускают, а нам отключают электрику еще чаще, чем после ракетных атак. При этом «козырные», престижные кварталы, где живут «тузы», не отключаются вообще! – сетует жительница столичного района Оболонь по имени Леся. – Такое впечатление, что для ахметовской компашки весьма выгодны бомбардировки энергоузлов, чтобы проводить свои гешефты!»

«Обстрелов инфраструктуры нет уже неделю. А свет сегодня дают уже на два часа вместо трех, и через семь часов вместо шести. Монополист еще туже затягивает энергетическую удавку», – сообщает житель Одессы.

А в Украинке (городке энергетиков под Киевом, где находится знаменитая Трипольская ТЭС, которую строил весь СССР) лампы зажигаются только на час утром и на час вечером. И никаких логических объяснений по этому поводу у жителей не находится.

«Объяснение одно: Ахметов и его банда цинично, нагло и беззастенчиво воруют электричество, – поясняет русский киевлянин, физик Андрей. – Уже не раз, не два и не десять поступали сигналы и сообщения о том, что украденная у украинцев энергия продается в другие страны – Молдову, Румынию и прочий Евросоюз. Перевалочным пунктом для нее служит Львов. Олигархи и укроправители, конечно, внакладе не остаются. Кстати, не сомневаюсь, что Ахметов делится с Зеленским, иначе бы его быстро взяли за жабры, как Коломойского. А простые потребители вынуждены по полсуток, а то и более, сидеть без света, который пропадает в самые неподходящие моменты. От этого очень страдает мелкий бизнес, ведь невозможно нормально планировать работу. Представьте, например, что в парикмахерской пропадет свет вне графика. Сидит женщина с мокрой головой, ожидает сушки и стрижки, и тут – бац!.. Или, скажем, в кабинете у дантиста… Хорошо, если есть возможность купить генератор. Но ведь у многих ее нет».

Вот так и ловит Ахметов своей электроудочкой рыбку в мутной водичке и хаосе, царящем ныне в украинской энергосистеме. Получается, что для него и других мироедов обстрелы энергоузлов очень даже выгодны. Неизвестно, задумывались над этим аспектом их инициаторы, но факт есть факт: страдают от бомбардировок, в первую очередь, простые мирные жители, но отнюдь не хунта.

Последняя, напротив, продолжает жировать на войне и на всех связанных с нею проблемах. ДТЭК и прочие энергососы наяривают по телефонам простым потребителям, требуя оплачивать даже самые мизерные долги.

Кабмин Шмыгаля объявил о намерении в очередной раз взвинтить коммунальные тарифы, совершенно не смущаясь данными прежде обещаниями не повышать их в период военного положения. Ну что ж, дело понятное: крысы ведь не могут отказаться от заполнения своих закромов.

Зато нашлась новая мышеловка с бесплатным сыром и для самых незащищенных – малоимущих и пенсионеров, которым были назначены субсидии на непомерную оплату «коммуналки». Таковых уже гораздо меньше, чем было еще несколько лет назад – субсидийные придирки постоянно ужесточались. Сволочная власть не могла не попытаться нажиться и на них.

Выражается это вот в чем. С 1 февраля отменяется безналичная оплата комуслуг для получателей субсидий. Все граждане, имеющие на них право, обязаны будут самостоятельно перечислять деньги коммунальным предприятиям.

По новой схеме госсредства вначале начисляются на счет получателя субсидии в любом банке, а если счета нет, то переводятся в государственный Ощадбанк. После чего потребителю необходимо будет идти туда, получать «нал», а затем все равно открывать личный счет для дальнейшей возможности перечисления непосредственно конторам, коих расплодилось на жирной коммунальной почве, как крыс непуганых.

То бишь нищие и немощные старики и старухи обязуются выстаивать колоссальные очереди сначала за получением налички, потом – ради открытия счета в хамском Ощаде, после чего – в его кассах ради сдачи туда субсидийных грошей и перевода их коммунальщикам. Несомненно, что расчет властей делался на то, что многие из этих стариков запутаются во всей этой банковской трахомудрии, а потом, может, и до дома не дойдут…

На фоне всей этой подлости с неимоверной скоростью продолжают расти цены и, соответственно, нарастать народное уныние. Многие борются с ним при помощи «зеленого змия», однако и он дорожает не по дням, а по часам. Вот что поведал нам некий Мыкола, пожилой, вполне приличный с виду человек с красным лицом, называющий себя «экспертом по алкоголю» и «постоянным дегустатором» продукции винного отдела магазина супермаркета «Сильпо»:

«В советские годы про водку, поллитра которой стоила 4.12, говорили так: «Если будет 25, снова будем Зимний брать!» А сейчас уже самая простая докатилась до 180 гривен и более. 25 она стоила при «Панде» [как майданщики называли власть Януковича]. А в маленьких гендэлыках, у перекупщиков, уже и до 250 доходит. Стограммовка нынче – 35 гривен. И ведь заметьте: водка – это индикатор. Она показывает, в какой пропорции дорожает все остальное… Хотелось бы, конечно, Банковую взять, но – не по силам…»