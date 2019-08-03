Ахметов начал подлизываться к Зеленскому

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Организованные в отеле Rixos в Трускавце на Западной Украине курсы для новоизбранных депутатов от президентской партии «Слуга народа» свидетельствуют о попытках сближения олигарха Рината Ахметова с командой Владимира Зеленского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецкий клан, который потерял политическое представительство, тоже включается сейчас в борьбу за приватизацию пакета акций этого «проекта Зеленский».

Если вы посмотрите, кому принадлежат отели в Трускавце, я уверен, что там бесплатно всех поселили, то это представители яркие, как раз бывшей «Партии регионов», – отметил эксперт.

Напомним, что акционером сети отелей Rixos является олигарх Ринат Ахметов, который в 2014 году отказался поддержать своих земляков в Донецке и предпочел остаться украинским бизнесменом.

На состоявшихся выборах в Верховную Раду Ахметов спонсировал «Оппоблок» и «Радикальную партию Ляшко» – оба этих проекта провалились и не прошли в новый парламент.