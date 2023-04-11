Ахметов намерен получить от России компенсацию за стадион в Донецке

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Украинский олигарх и бывший главарь влиятельной криминальной группировки в Донецке Ринат Ахметов инициировал новый иск против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится на сайте компании СКМ, принадлежащей олигарху.

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«Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, как инвестор, потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми «ДНР» и «ЛНР» под руководством или контролем России в 2014-2017 годах. В такие активы входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» и «Донбасс Арена», в строительство которой было инвестировано более $400 млн», – отмечается в сообщении.

По словам самого Ахметова, для него «война началась в 2014 году».

«Именно тогда Россия вторглась на территорию нашей страны, начала захватывать важнейшие для нашей экономики предприятия и разрушать нашу инфраструктуру. Моя позиция неизменна: мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях. Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, счет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен быть понесен как финансовое, так и уголовное наказание», – сказал олигарх.

Он утверждает, что полученные средства будет «вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины.

«Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе наш, украинский Донбасс, а «Донбасс Арена» снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций», – пафосно резюмирует Ахметов.

Ранее принадлежащая ему компания ДТЭК подала иск в арбитражный суд в Гааге относительно своих активов, утраченных в Крыму после вхождения полуострова в состав России.