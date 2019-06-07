Ахметов не даст ввезти на Украину ни одного мешка донецкого антрацита

07.06.2019, Киев, Игорь Петров

Группа ДТЭК не даст возобновить поставки антрацита из своих шахт, национализированных руководством ЛДНР.

При этом часть украинских энергоблоков ДТЭК уже переведена на уголь марки «Г» и антрацит для них больше не нужен.

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Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предприятия Ахметова были крупнейшим производителем (угля) на этих территориях. Он сильно пострадал. По оценкам Reuters он тогда потерял порядка миллиарда долларов США разных активов из-за национализации и так далее.

Понятно, что насколько именно против Ахметова в значительной степени это блокада организовывалась. Достаточно вспомнить тех субъектов, кому они подотчетны и подконтрольны, и в рамках кого это все было реализовано. Явно не в рамках интересов власти в городе Киеве, а в интересах одного крупного бизнесмена, одно из крупнейших оппонентов Ахметова.

Я думаю, что Ахметов готов будет восстановить это взаимодействие только после возврата этих предприятий. Если такой возврат будет невозможен, никто не привезет ни тонны угля.

Более того, они (ДТЭК) уже переориентировались на закупки за границей, они увеличивают добычи угля марки «Г», они уже переводят блоки своих электростанций (на этот уголь) и уже перевели значительную часть. Это дорого для них же и невыгодно, они свои деньги вкладывают», – рассказал Марунич.