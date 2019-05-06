«Ахметов переиграл Кремль. Коломойский остановил Новороссию за собственные деньги»

06.05.2019, Киев, Валентин Филиппов

Олигарх Ринат Ахметов пошел наперекор Кремлю и реально сломал игру по выводу кандидата от Юго-Востока во второй тур президентских выборов на Украине. Одним из самых влиятельных политиков в результате прошедшей кампании становится глава МВД Арсен Аваков. Игорь Коломойский может найти взаимопонимание с американцами при помощи зятя президента США Джареда Кушнера, с которым близок конфессионально.

Об этом обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал экс-депутат Верховной Рады с 20-летним стажем Юрий Болдырев, в прошлом – один из основателей Партии регионов.

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Валентин Филиппов: Юрий, здравствуйте! Создается впечатление, что Игорь Коломойский пытается делать лояльные России заявления, а на НТВ недавно вышел довольно комплиментарный сюжет об этом олигархе. Что это означает?

Юрий Болдырев: Как всегда, в политике не бывает вечных врагов и друзей, бывают только интересы, поэтому допустить можно все. Но не будем забывать, что в 2014 году на деньги Коломойского Корбан, можно сказать, остановил движение Новороссии в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что такие люди могут быть союзниками Кремля.

Но, с другой стороны, враг моего врага – это если не друг, то, по крайней мере, временный союзник. И то, что Коломойский буквально несколько дней назад в интервью говорливому мальчику и симпатичной девочке назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, – я думаю, что это не случайная оговорка, они его несколько раз переспрашивали, он настаивал на такой формулировке.

Валентин Филиппов: Дело в том, что Коломойский не впервые утверждает, что это гражданская война. Он часто это говорит, и каждый раз это вызывает реакцию как на сенсацию, потом об этом забывают. Полгода назад он то же самое говорил.

Юрий Болдырев: Почему он это говорит? Ну, во-первых, если бы он повторял то, что говорит порошенковская пропаганда, то он бы ничем от них не отличался. А он считает себя.… Он же сказал в этом интервью, что он самодостаточный человек. Он человек, не похожий ни на Порошенко, ни на всех его ботов, ни на прочих героев майдана, на всех этих парубиёв, турчиновых. У него есть позиция, и в 2014 году его позиция была такова, что он.… Вы сами можете воспроизвести его высказывания 2014 года. И таким образом, повторюсь, они с Корбаном остановили продвижение новороссийской идеи на левом берегу Днепра.

С тех пор его позиция существенно поменялась. Более того, будем называть вещи своими именами, он провел длительную, подчеркиваю, длительную и осмысленную специальную операцию.…

Фильм «Слуга народа», который явился главным пропагандистским средством в достижении победы Зеленского, снимался несколько лет. На протяжении нескольких лет писался сценарий, снимался фильм, он выходил на экраны, собирал зрителей. Это игра в долгую.

Таким образом, Коломойский показал себя человеком а) умственно полноценным, б) последовательным и помнящим, как хорошее, так и плохое. И, конечно, с таким врагом, с таким соперником, с таким оппонентом гораздо интереснее играть, чем с каким-то болваном вроде.… Ну, не будем никого называть, никого обижать. Поэтому да, я полагаю, что вполне Кремль может иметь его в виду, и иметь в виду какие-то переговоры, какие-то комбинации.

Тем более, что Зеленский не чужд российскому шоу-бизнесу на протяжении всех этих лет, хотя там Зеленский говорил все, что положено у петиных ботов, здесь продолжали выходить его фильмы, он продолжал участвовать даже в прямых эфирах и так далее.

Валентин Филиппов: Ну, так может это наша неразборчивость? Лохов надо учить, он же деньги на нас зарабатывал. Он про нас говорил гадости и зарабатывал деньги.

Юрий Болдырев: Я не думаю. В Москве умеют обрезать все концы. Нет. Дело в том, что против Кремля играет серьезный соперник, серьезный противник, серьезный оппонент. Мы все знаем, как он называется, и он находится на противоположной стороне земного шара. Это действительно настоящий противник.

И, поэтому, какие бы выкрики не производили киевские клоуны, это существенным образом на поведение Кремля не влияет. Гораздо мудрее продолжать держать Зеленского в двойственном положении и терпеть его высказывания, чем отрезать ему всякие возможности.

Я думаю, что игра была в долгую со всех сторон. Просто нужно констатировать, что в очередной раз Ахметов переиграл Кремль. Кремлевцы планировали вывести во второй тур вместе с Зеленским Бойко и играли на этот результат совершенно откровенно и прямо. И, если бы не самостоятельная игра Ахметова, с которым, по всей видимости, в очередной раз не сумели договориться, а я напомню, что с ним пытаются договариваться ещё со времен до первого майдана 2004 года. Он последовательно отвергал и продолжает отвергать протянутую Москвой руку. И продолжает играть самостоятельную игру.

Более того, несмотря на то, что Анкара сегодня заняла совсем не проамериканскую позицию, а он с Анкарой тоже имеет свои отношения, он продолжает играть свою игру и ориентироваться на Вашингтон.

Я думаю, что здесь дело не в тех активах, которые он приобрел в 2004-05 годах в Америке. Я даже не знаю, они по-прежнему в его владении или он с ними расстался. И вообще работают эти заводы или не работают. Но констатирую: Петю Порошка во второй тур вывел Ринат.

Если бы они с Вилкулом не разбили электорат, если бы они работали консолидировано на Бойко, то, вне всякого сомнения, во втором туре были бы Зеленский и Бойко. И в этом случае победа Зеленского была бы не такой.…

Валентин Филиппов: …очевидной…..

Юрий Болдырев: … очевидной. Более того, я думаю, что если бы во второй тур вышли Бойко и Зеленский, то, вполне возможно, что Бойко бы выиграл, потому что Бойко, несмотря ни на что, воспринимается как серьезный политик.

Валентин Филиппов: А вы не думаете, что началась бы практически война… Ситуация ведь отличалась бы от противостояния Порошенко и Зеленского, которые в своих речах ориентировались на нацистов.

Юрий Болдырев: Сослагательное наклонение здесь, мне кажется, неуместно. Я не знаю, что было бы, если бы во второй тур вышел бы не Порошенко, а Бойко, равно как и вы этого не знаете. Поэтому, кто его знает?

На самом деле, неконтролируемые силы на Украине на сегодняшний день – это только те, кто занимается разбоем и грабежом. Люди вот недавно одели балаклавы и ограбили какого-то депутатика. Вынесли весь дом у него. Эти силы не контролируются ни Аваковым, ни кем. А те, кто может стрелять и кто может выставить не четыре человека в балаклавах, а кто может выставить батальон со стрелковым оружием и БТРами, то эти силы все контролируемы, кто бы что ни говорил.

И поэтому вопрос розыгрыша второго тура между Бойко и Зеленским, он был бы на уровне договорняка очередного. Возможно, что не сумели бы договориться, и тогда бы был срыв выборов, а срыв выборов – это возвращение Порошка. Или, если бы договорились, то дали бы победить тому, у кого были бы больше ресурсы.

И, если исключить все голоса за Зеленского, которые были не за него, а против Пети, то вполне возможно, что выиграл бы Бойко и, таким образом, кремлевский план был бы реализован. Поэтому, назовем вещи своими именами.

Валентин Филиппов: Вы говорите: «мы помним, что сделал Коломойский в 2014 году, и что он не дал развернуться всей Новороссии». А, может, для Кремля это был удачный вариант? Потому что, не дай Бог, Новороссия бы победила, пришлось бы всю эту территорию брать. Если не официально, то, по крайней мере, поддерживать финансово, не бросишь же их.

Юрий Болдырев: Это ваши предположения, и предпочитаю дать вам возможность ответить на свои предположения. Исходя из того, что я читал и знал от людей в те годы, это было довольно давно, уже 5 лет прошло, то, что я знал в 2014 году, выглядит таким образом, что Новороссия была живым проектом, который не состоялся по многим причинам.

Не только поэтому, но и, в том числе, потому, что Корбан и Коломойский на свои собственные деньги этот проект сумели остановить.

Валентин Филиппов: На сегодняшний день надежды у Кремля есть договориться с какими-то силами на Украине? Будут сейчас выборы в Верховную Раду.

Юрий Болдырев: Я думаю, что в этой борьбе, вне всякого сомнения, участвует и госдепартамент.…

Валентин Филиппов: Это само собой. Они там живут.

Юрий Болдырев: … и администрация Трампа отдельно от госдепартамента через своего зятя Кушнира, который, как известно, конфессионально близок к Бене Коломойскому. Это как бы разные хасиды, но – и то хасиды, и то хасиды, – и Кушнир, и Коломойский. Поэтому я думаю, что они между собой смогут договориться, вот этот фактор трамповского зятя – это очень серьезный фактор в украинской политической борьбе. С одной стороны. А с другой стороны, сам по себе Зеленский, не будем забывать, ему же все-таки не 15 лет, он все-таки 40-летний зрелый мужчина…

Валентин Филиппов: Да, в этом возрасте из КВНа пора уходить уже.

Юрий Болдырев: … Юлий Цезарь брал в свои легионы как раз людей от 40 до 44 лет. Призывники, которых Цезарь брал в легионы – это от 40 до 44 лет. Это люди зрелые, знающие, чего они хотят, не боящиеся жизни, уже сумевшие с ней столкнуться и победить.

Поэтому, не будем думать, что Зеленский – это марионетка. Зеленский – это не марионетка, и с каждым днем он будет набирать вес, вне всякого сомнения. Ну, а для переговоров с Зеленским у Москвы всегда есть замечательные люди, замечательные люди. Это дворец КВН.

Валентин Филиппов: Дворец Советской Армии, потому что там проходят АМИКовские игры.

Юрий Болдырев: Есть же Дворец Молодежи …

Валентин Филиппов: Я отстал от жизни, а вы ещё больше отстали. Последние игры в МДМ были в двухтысячном году.

Юрий Болдырев: Ну, я не специалист…

Валентин Филиппов: То есть, уже девятнадцать лет КВН проводится в театре Российской армии.

Юрий Болдырев: Я не специалист по этой теме, я только знаю, что Масляков как был, так и остается…

Валентин Филиппов: Масляков – да, вокруг него дворец построили.

Юрий Болдырев: … так что, я думаю, что в Москве есть люди, которые смогут вступить в переговорный процесс с Зеленским. Так что, я думаю, что здесь все будет достаточно сложно, так сказать: у американцев свои переговорщики, у русских свои переговорщики. Я думаю, что все будет и сложно, и интересно.

Ну, вот, исходя из произошедшего, на мой взгляд, сейчас самым актуальным является участие в этих процессах двух фигур: это Ахметов и Аваков. Потому что, как мы только что выяснили, Ахметов сломал игру Медведчука и, фактически не желая, может быть, сыграть на Петю, сыграл на самом деле на Коломойского.

А Аваков, насколько я понимаю, и Коломойский в своём интервью это подтвердил, назвав его как то там, скалой, по-моему. Аваков, это фактически человек, который держит руки на реальных рычагах управления ситуацией в стране. И здесь интересно возвращение Саакашвили, например.

Валентин Филиппов: Ну, вот кстати: Аваков, Саакашвили…. Наобещал Зеленский Саакашвили возвращение, а тут Аваков.

Юрий Болдырев: Посмотрим. Хоть в стране, по словам Коломойского, осталась от сорока пяти всего тридцать два миллиона, но все-таки и тридцать два миллиона, это довольно много.

Валентин Филиппов: Я в этой связи хотел у вас спросить: вот как вы считаете, все-таки Владимир Владимирович Путин не остановится на двух указах? Он ещё расширит категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное получение российского гражданства?

Юрий Болдырев: Я думаю, что сделав тогда несколько решительных шагов, он теперь, как это мы знаем из истории – он всегда так поступает, он теперь, сделает шаг назад или в сторону. Но, в принципе, направление движения выбрано. И от этого ни он, ни в целом Кремль не отступают. Поэтому я думаю, что Москаль, который до недавнего времени был губернатором Закарпатья, вот он человек по своим убеждениям от меня далекий, но по высказываниям достаточно продуктивный, вот он недавно сказал, что проект может закрыться, и я вел об этом разговоры…

Валентин Филиппов: Вы про Украину?

Юрий Болдырев: Да. Я вел об этом разговоры с теми, кто не был придурком ещё в середине девяностых годов. Вот, я помню, в девяносто четвертом году обсуждал это с покойным Черноволом, когда мы только избрались во второй созыв. Он пытался, как бы, перетащить меня на свою сторону. Потом в девяносто шестом-девяносто седьмом был такой замечательный поэт Иван Драч.

Валентин Филиппов: Знаю, я с ним знаком даже. Был.

Юрий Болдырев: Я его называл дядя Ваня. Вот мы с ним обсуждали перспективы этого проекта, и однажды он даже сказал, когда я сказал, что проект закроется, он спросил: «А кто будет закрывать?». Я сказал: «Я буду закрывать как генерал-губернатор Малороссии». А он сказал: «Ну, в таком случае, я претендую на должность умного еврея при генерал-губернаторе».

Валентин Филиппов: Ну, смотрите, на его жизнь Украины хватило. Понимаете, в чем дело.

Юрий Болдырев: Я ему пообещал, сказал «Дядя Ваня, учитывая ваши заслуги»…

Валентин Филиппов: Ну, он подходит, смотрите: Рабинович на Ч заканчивается, Драч на Ч заканчивается. Еврей! На Ч заканчивается – значит, еврей!

Ну, вот, к примеру, Янукович.

Юрий Болдырев: Ну, я вижу вы просто такой специалист в языкознании, что…

Валентин Филиппов: Я ж с Одессы…

Юрий Болдырев: … между вами и Иосифом Виссарионовичем просто лезвие вставить невозможно.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо, огромное вам спасибо

Юрий Болдырев: Давайте, учитывая время, когда мы это пишем, давайте, во-первых, выразим соболезнование в связи с пятой годовщиной трагедии в Одессе. Я также выражу надежду, что главный организатор этого убийства Парубий будет все-таки при новой администрации, при новом президенте привлечен к непосредственной уголовной ответственности. Потому что это достоверно известно, что именно он был главным организатором этого убийства, ну и Турчинов тоже…

Валентин Филиппов: Да и Коломойский был не последний человек в этом всем.

Юрий Болдырев: Ну, вот в этом отношении надежды на то, что расследование пойдет в таком направлении, нет. Потому что, можно сказать, что Коломойский скорее приходит к власти.

Валентин Филиппов: Ну, вот я и говорю, что, может быть, возмездие все-таки наступит тогда, когда проект «Украина» будет закрыт.

Юрий Болдырев: Это впереди, но это будет не послезавтра. Это длительный процесс.