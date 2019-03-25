Ахметов переориентировался на Тимошенко

25.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинский олигарх Ринат Ахметов свернул финансирование близкого к нему кандидата в президенты страны Александра Вилкула и переадресовал деньги одному из основных претендентов на «престол» Юлии Тимошенко.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет в своем блоге экс-глава пресс-службы министерства иностранных дел ДНР, политтехнолог Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Избирательная кампания на Украине входит в решающую стадию. Сегодня мне стало известно, что олигарх Ринат Ахметов внезапно обрубил финансирование кандидату Александру Вилкулу. Остаток средств, изначально полностью предназначавшихся Вилкулу, теперь пойдут… куда б вы думали? — в штаб другого кандидата — Юлии Тимошенко! Люблю украинскую политику за то, что она утром может подарить нам 158 коалиций, 96 из которых распадутся к обеду, образовав к вечеру 207 новых», – отмечает Долгов.

Отметим, что Ахметов также финансирует избирательную кампанию одиозного украинского политика Олега Ляшко, который, впрочем, не является претендентом на выход во второй тур.