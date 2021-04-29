Ахметов по приказу США финансировал госпереворот в Белоруссии

29.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинский олигарх Ринат Ахметов спонсировал белорусскую «революцию» по просьбе США. Об этом говорят люди, готовившие госпереворот в Белоруссии и убийство президента Александра Лукашенко.

Записи их разговоров вошли в фильм «Убить президента», показанного на белорусском телеканале ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, только один пример, когда украинский олигарх дал деньги белорусской оппозиции. Это было 200 тыс, и дал их Ринат Леонидович Ахметов. Вы же понимаете, что Ахметова об этом попросили американцы», – говорит на перехваченной белорусским КГБ записи политолог Александр Федута.

В ходе этой же конференции находящийся в США Дмитрий Щигелский рассказывает, что на него «был заход» и ему предлагали 200 тысяч на госпереворот, а за это требовали отдать один из белорусских НПЗ.

Другой заговорщик, гражданин Белоруссии и США Юрий Зенкевич на записях конференций и перехваченных спецслужбами телефонных разговорах постоянно ссылается на свои связи в Госдепартаменте и ЦРУ. При этом именно Зенкевич обеспечивал большими суммами военных, которые якобы были готовы изменить присяге (на самом деле их внедрил к заговорщикам КГБ).

«Я точно знаю. Зенкевич говорил о Майкле Карпентере из Госдепартамента, который курировал вопросы отношений с Белоруссией. Они с ним вроде как общались и встречались», – говорит в фильме бывший журналист Владимир Чуденцов, ныне отбывающий срок по уголовным статьям.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян утверждает, что история с американским участием в белорусском госперевороте началась с приходом в Белый дом Джо Байдена.

«В декабре 2020 года в одной из европейских стран произошла встреча белорусских оппозиционеров в изгнании с одним из представителей посольства США, который скорее всего работает на разведку. Он озвучил чудовищную информацию о том, что планируется ликвидация 16-летнего Коли Лукашенко. Потом эта история начала постепенно закручиваться. Сейчас нашими и белорусскими спецслужбами было озвучено, что же происходило позднее», – сказал Манукян в интервью депутату Госдумы РФ Виталию Милонову.

Он уточнил, что Светлана Тихановская не присутствовала на встрече, но была проинформирована о содержании беседы.

Военный обозреватель Борис Рожин обращает внимание на то, что американских дипломатов, с которыми в фильме контактирует Зенкевич, зовут Ник и Майк. Именно эти имена фигурировали в телефонном разговоре, который ранее Александр Лукашенко представил как перехват спецслужб, но который был явной подделкой. Эксперт считает, что белорусский президент не лгал, когда утверждал, что фейковый разговор записали по мотивам реальной прослушки.

«Кстати, обратил внимание, начальника консульского отдела посольства США в Белоруссии, который контактировал с Зенковичем, зовут Николас Хелтцель. А ранее КГБ Белоруссии прозрачно намекал, что организацией переворота занимался советник Байдена Майкл Карпентер. Уж не диалог ли Хелтцеля с Карпентером КГБ Белоруссии показал под вывеской “диалог Ника и Майка”?», – написал Рожин в своем телеграм-канале.

В фильме утверждается, что КГБ, зная о готовящемся перевороте, постоянно делал публичные заявления в надежде, что заговорщики одумаются и остановятся.