Ахметов под прикрытием войны и блокады разорил Приазовье и пустил крестьян по миру

24.10.2019, Киев, Игорь Петров

Ринат Ахметов «подмял» под себя Мариуполь, развалил аграрный комплекс, который раньше обеспечивал город продуктами и не дает инвесторам вкладываться в развитие региона.

Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил глава Агентства развития Приазовья, экс-советник губернатора Донецкой области Константин Батозский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему принадлежат не только мариупольские заводы, ему принадлежат также земли во всех аграрных прилегающих районах.

Это очень интересная история, потому что большинство земли в прилегающих районах раньше принадлежало агрохолдингу комбината Ильича.

Игорь Бойко строил такой народный социализм, развивал эту аграрную инфраструктуру и развивал ее совсем по-другому, как это делает нынешний собственник. Там не только выращивали зерновые культуры, но также было свое животноводство, молочная промышленность, мясная промышленность. После смены собственности все сосредоточилась исключительно на том, чтобы вырастить и продать культуру – пшеницу, подсолнух.

В результате Приазовье утратило молочную промышленность, мясную промышленность.

Обеспечение Мариуполя продуктами – это вообще сложная штука, потому что много вещей, которые могут быть выращены и местными производителями, завозятся из других регионов, из того же Запорожья.

И ирония состоит в том, что даже между своими компаниями – между «Харвестом» и «Метинвестом» корпорация не может выработать некую согласованную политику, чтобы районы развивались в гармонии, чтобы план развития Мариуполя соответствовал планам развития районов», – констатировал эксперт.

По его словам, часто можно слышать высказывания, что инвестиции не идут в регион из-за вооруженного конфликта, однако это неправда – инвестиции не идут потому, что все «завязано» на одного олигарха.

«Инвесторы не идут не только и не столько из-за того, что есть война. В мире есть куча примеров рискованных инвестиций, и финансовая инфраструктура, которая в мире существует, позволяет страховать риски инвесторов.

Так работает восстановление Ирака или Афганистана – да там нет проблемы с инвестициям, и там вообще все растет и развивается, люди строят, там есть нефтяная промышленность и эти инвестиции страхуются. Вот такой вот бизнес. Поэтому это – не главный аргумент.

Мне кажется главный аргумент – инвестор не идет потому, что если он приходит в Мариуполь, то видит, что власть принадлежит одному источнику.

Все городские службы по поставкам электроэнергии принадлежат тому же собственнику, власть контролирует все остальные ресурсы. Любой инвестор поймет, что если у него не сложатся отношения с собственником, его просто здесь не будет. Его работу парализуют, потому что все вокруг принадлежит одному и тому же человеку», – заключил Батозский.