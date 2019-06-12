Ахметов подбивает клинья к Тимошенко

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Ринат Ахметов в условиях потери рейтинга проекта Олега Ляшко, а также риска провала политсилы Петра Порошенко, ищет новые партии, в списки которых можно завести своих кандидатов, чтобы иметь влияние в новой Верховной Раде.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, появление в списке лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко мариупольского бизнесмена Сергея Таруты, бизнес-партнера Ахметова, означает, что последний договорился и с ней.

«Ахметов выстраивает свою коалицию, Ахметову необходим инструментарий, поскольку после того, как сорвалась сделка, объединение с «Оппозиционной платформой», то Ахметову необходимо диверсифицировать риски, необходимо раскладывать яйца в разные корзины.

Ляшко уходит на дно, Порошенко как партнер, используя фракцию которого можно было о чем-то договариваться, тоже резко уменьшается и, возможно, пролетит на выборах. Поэтому логично попытаться расширить круг потенциальных партнеров.

Выход на ту же Юлию Владимировну может быть вполне естественным выходом из сложной для Ахметова ситуации. Появление там Таруты – это знак, что появляется связка между элитами юго-востока и Тимошенко», – пояснил Романенко.