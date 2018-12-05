05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Мнение, Общество, Украина
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Ахметов поздравил украинских волонтеров: они “незаменимы на Донбассе” и “приближают мир”

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов поздравил украинских волонтеров с их праздником, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Сердечно поздравляю вас с Международным днем волонтера! Вас, и всю Украину – прежде всего с тем, что волонтеры у нас есть, с тем, что в самые трудные минуты они рядом. Кого называют волонтером? Человека, который спешит на помощь тому, кто в ней нуждается. Тому, кто слабее. Тому, кто иначе не выживет. Волонтеры всегда необходимы, а с момента конфликта на Донбассе – незаменимы”, – написал Ахметов поздравлении, опубликованном в принадлежащей ему газете “Сегодня”.

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Напомним, сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день волонтера, который был провозглашен решением 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

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