Ахметов предпочел американский кнут российскому прянику

27.08.2018, Москва, Елена Острякова

Украинский олигарх Ринат Ахметов отверг в 2014 году предложения России поддержать восстание на Донбассе.

Об этом в интервью севастопольскому изданию «Примечания» заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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«Ринат, как и все олигархи, старался выстраивать отношения со всеми – и с Украиной, и с Россией, и с США, с сегодняшней властью на Украине и с оппозицией, которая будет властью завтра. То, что предлагала Россия, показалось им неинтересным. Можно сказать, что русский пряник оказался менее значимый, чем американский кнут. Мне кажется, России надо было постараться быть более убедительной. Это в дальнейшем позволило бы избежать многих жертв и потерь», – сказал Царев.

При этом он полагает, что в тот момент едва ли не все население Украины готово было проголосовать за объединение с Россией.

«Если бы провели референдум по всей Украине, то и Львов проголосовал бы за присоединение к России. Потому что подавляющее большинство населения выбирает, где лучше, где сытнее. Идеология – фактор второстепенный. Посмотрите статистику, кто во время войны шел в партизаны, а кто в полицаи. Только 2% населения, оставшегося под оккупацией во время Великой Отечественной, участвовали в сопротивлении, остальные все встраивались в ту жизнь, которая была», – сказал Царев.