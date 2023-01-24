Ахметов приказал превратить Запорожье в руины – как Мариуполь

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В городе Запорожье все промышленные предприятия превращают в аналог базы ВСУ на «Азовстали» – даже те, что не работают долгое время и находятся в черте жилой застройки.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зайти легко в Запорожье не получится, – отметил он. – Я сам из Запорожья, и ему готовят судьбу хуже, чем Мариуполю. Олигархи типа Ахметова, Коломойского, Пинчука и прочих негодяев, не говоря уже о Зеленском, превращают местные заводы не просто в крепости и опорные пункты, а закапывают десятки бункеров. Причем если изначально судьба «Азовстали» готовилась только для «Запорожстали» и «Запорожкокса» – предприятий, принадлежащих Ахметову, то теперь то же самое делают с крупнейшими запорожскими машиностроительными заводами, «Моторсечью» и 77-м заводом в самом центре Запорожья, находящимся в зоне плотной жилой застройки. Все это вызывает тревогу, люди для них – просто расходный материал, этого никто не скрывает».

Если посмотреть на судьбу Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, то ВСУ использует тактику выжженной земли, оставляя город тогда, когда от него остались одни руины.

«Меня с марта не отпускает мысль, что, пока аналогичных разрушений не будет во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске, это не прекратится. Если мы вежливо ударим ракетами по тем населенным пунктам, откуда родом эти негодяи, сначала мы услышим истерику «а нас за що», а потом мы увидим изменение тактики их действий», – уверен Рогов.

По его данным, уже сейчас, в условиях возобновления наступления российской армии в сторону Запорожья, в украинских войсках участились отказы от выполнения приказов на передовой.

«102-я отдельная бригада теробороны имени гауптмана Дмитра Витовского, эта нацистско-галицийская срань, которая пытается объяснить запорожцам, по каким правилам им жить и каким героям поклоняться, – но как запахло жаренным, как только нужно идти на передовую, так сразу «хероям страшно». Они массово отказываться выполнять приказы по выдвижению на позиции под Гуляйполем, в села Червоное и Малиновка. Их перебросили еще весной прошлого года, стояли второй линией обороны, подпирали штыками запорожцев».

По словам Рогова, часть людей выезжает из Запорожья, а часть сидит в повалах и ждет, пока линия фронта сдвинется. Перед наступлением сильно пострадали села, но сейчас интенсивность обстрелов сократилась, сдвигается линия фронта, и ВСУ не могут дотянуться артиллерией. Из Каменского велся обстрел Васильевки и Мелитополя, и теперь это сделать сложнее.