Ахметов против Приднестровья: Кто атакует Молдавский металлургический завод

21.05.2019, Москва, Елена Острякова

Украинские и молдавские СМИ весь месяц раздувают скандал вокруг снятия санкций с Молдавского металлургического завода (ММЗ). Публикации сильно напоминают проплаченную кампанию: когда в начале мая из-за праздников нужного резонанса добиться не удалось, залп повторили после Дня Победы.

Предметом медиа-истерики стало решение бывшего президента Украины Петра Порошенко от 19 марта о снятии санкций с ММЗ, расположенного в Приднестровье в городе Рыбница. То, что журналисты выжидали больше месяца, прежде чем разразиться разоблачительными статьями, только подчеркивает их заказной характер.

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Пафос и украинских, и молдавских СМИ сводится к возмущенным сентенциям: как можно снимать санкции с предприятия, которое платит налоги не в Кишиневе, а в «сепаратистском» Тирасполе.

Но ведь таким образом дела обстоят с 1992 года. За это время цвет украинской олигархии успел поучаствовать как в собственности ММЗ, так и в схемах, которые вокруг него крутились. Почему журналисты очнулись сейчас?

Чтобы понять, кто выступает против снятия санкций с приднестровского завода, необходимо вспомнить, кто ратовал за их введение в 2018 году. Президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков тогда открыто заявлял, что лоббировал санкции, чтобы остановить вывоз металлолома с Украины в Приднестровье. По его словам, ММЗ всегда побеждал украинские предприятия в борьбе за рынки сбыта, поскольку получал бесплатную электроэнергию с Молдавской ГРЭС, и поэтому мог, даже покупая лом подороже, продавать готовую продукцию в Европе подешевле. Украинские СМИ называют Каленкова лоббистом интересов Рината Ахметова.

Санкции на три года были введены Украиной вскоре после того, как ММЗ вышел на прибыльный режим. Еще в начале 2017 года речь шла о закрытии предприятия, производство стояло, долги составляли более 4 млн долл. До такого плачевного состояния предприятие довел бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук, ныне заочно осужденный и находящийся в розыске.

Завод в 2015 году был национализирован, и ставленник Шевчука вымывал с предприятия деньги через оффшоры и фирмы-прокладки.

Ситуация поменялась после смены власти в Приднестровье. Правительство президента Красносельского при помощи российских экспертов ликвидировало все теневые схемы, и уже в 2017 г. его выручка ММЗ составила 217 млн $ – это 92% годового бюджета Приднестровья.

Эти позитивные перемены, видимо, очень не понравились кое-кому на Украине. В апреле 2017 года, Укрэнерго вдруг вывело в ремонт две высоковольтные линии 330 киловольт со стороны подольской подстанции на Рыбницу. Эти линии использовались в основном для запитки ММЗ на режим плавки. Ранее обе линии сразу никогда не отключались.

Именно в это время Молдова полностью отказывается от электроэнергии Молдавской ГРЭС и переходит на поставки компании DTEK Trading, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова. Украинский олигарх поставлял в Молдову по тарифу на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины, лишь бы создать трудности Приднестровью.

Однако, несмотря на трудности и введенные санкции, ММЗ продолжил рост и в 2018 году. Из-за железнодорожной блокады поменялись рынки сбыта, 90% продукции стало уходить в Европу. Завод запланировал модернизацию и начал закупать новое оборудование в Европе и в Китае.

Санкции тоже смогли обойти при помощи молдавской фирмы-прокладки Novastal Prim, которая вдруг стала крупнейшим получателем лома с Украины. Украинские и молдавские журналисты-расследователи обнаружили связь между Novastal Prim и структурами олигарха, «хозяина Молдовы» и друга Петра Порошенко Влада Плахотнюка.

И вот, спустя год, уходящий украинский президент отменяет санкции против ММЗ и вводит их для Novastal Prim. Получается, он подвел друга?

Это вряд ли, поскольку письмо в Киев с просьбой реабилитировать ММЗ направил креатура Плахотнюка премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Согласно официальной версии, санкции сняли, потому что в Киеве вдруг узнали, что оснований для них нет, поскольку ММЗ, оказывается, с 2015 года не принадлежит россиянину Алишеру Усманову. Слабо верится в том, что Порошенко не знал о переменах на предприятии, которое одно время входило в сферу его бизнес-интересов.

Кстати, обширные активы в Приднестровье у бывшего президента Украины остались до сих пор. Он владеет акциями заводов «Молдавкабель», Бендерского масло-экстракционного завода, Бендерского комбината хлебопродуктов, пивзавода, фабрик «Тигина» и «Флоаре». В Тирасполе Петр Порошенко является акционером завода «Электромаш. По информации молдавских СМИ, к примеру, корпорация «Рошен» с 2014-го и по первую половину 2017 г. поставила кондитерских изделий в Приднестровье на сумму около 3 млн долларов.

Как стимулировали Порошенко снять санкции с ММЗ неизвестно, но обиженный беглый президент ПМР Шевчук уверен – стимулы носили материальный характер. Аргументы в пользу «сепаратистского» завода оказались для бывшего украинского лидера настолько убедительными, что он решил «кинуть» интригующего против Приднестровья партнера — Рината Ахметова.

О том, что интерес бывшего президента Украины к Приднестровью вдруг возрос весной, свидетельствует тот факт, что фонд жены Порошенко решил профинансировать проведение серии художественных выставок на территории непризнанной республики.

Но, нейтрализовав уходящего украинского президента, Приднестровье не вывело из игры главных противников ММЗ на Украине. Медиа-скандал вокруг снятия санкций не первый. В феврале практически на пустом месте в СМИ раскручивалась тема радиационной опасности металлургического завода. Думается, что информационные атаки будут продолжаться.

Правда, для самого Ахметова на Украине после прихода к власти Владимира Зеленского наступают непростые времена – близкий к новому президенту олигарх Игорь Коломойский уже несколько раз озвучил планы по «раскулачиванию» своего конкурента, обвинив Ахметова в получении сверхприбылей на схемах поставки угля.

Так что, похоже, в ближайшее время бывшему «хозяину Донбасса» будет не до Приднестровья.

А история с ММЗ в любом случае показательна. Мы в очередной раз получили доказательства, что, имея личный материальный интерес, прозападная верхушка и в Киеве, и в Кишиневе спокойно закрывает глаза на «российскую угрозу» из Приднестровья.

Награждение фигурантов скандала украинским орденом Мазепы так и напрашивается.