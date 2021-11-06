Ахметов собирает всех врагов Зеленского: После Авакова в эфире появился Порошенко

06.11.2021 21:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинский олигарх Ринат Ахметов фактически объявил открытую войну президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует не только возвращение в эфир телеканала Ахметова экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, в последнем выпуске популярного ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» участвовал еще один оппонент Зеленского – экс-президент Петр Порошенко, хотя именно он в свое время на несколько лет изгнал Шустера из украинских эфиров.

«Я подставляю Петру Алексеевичу вторую щеку», – попытался отшутиться телеведущий Шустер, поясняя появление Порошенко в своем шоу.

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Однако, по мнению украинской журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, дело не в библейской кротости Шустера, а в том, что собственник телеканала Ринат Ахметов объединяет вокруг себя политических оппонентов Зеленского.

«Петр Алексеевич, как пион, цветет и пахнет в белой вышиванке. Счастливый. Давно я здесь его не видела. Интересно так — учитывая историю отношений Порошенко и Шустера. Думаю, вы поняли, о чем я. Опрос интересен: «Понимаете ли вы стратегию Зеленского по отношению к России?». Лидер – ответ «Нет». По-моему, Ринат Леонидович посылает очень четкие сигналы Банковой. Прям лазерные лучики. На месте Зеленского я бы очень напряглась после таких вечеров на канале «Украина 24». Сначала Аваков, а потом Порошенко», – написала Данилюк-Ярмолаева в своем блоге.