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06.11.2021 21:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Ахметов собирает всех врагов Зеленского: После Авакова в эфире появился Порошенко

Новости УкраиныУкраинский олигарх Ринат Ахметов фактически объявил открытую войну президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом...

Украинский олигарх Ринат Ахметов фактически объявил открытую войну президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует не только возвращение в эфир телеканала Ахметова экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. Кроме того, в последнем выпуске популярного ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» участвовал еще один оппонент Зеленского – экс-президент Петр Порошенко, хотя именно он в свое время на несколько лет изгнал Шустера из украинских эфиров.

 «Я подставляю Петру Алексеевичу вторую щеку», – попытался отшутиться телеведущий Шустер, поясняя появление Порошенко в своем шоу.

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Однако, по мнению украинской журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, дело не в библейской кротости Шустера, а в том, что собственник телеканала Ринат Ахметов объединяет вокруг себя политических оппонентов Зеленского.

«Петр Алексеевич, как пион, цветет и пахнет в белой вышиванке. Счастливый. Давно я здесь его не видела. Интересно так — учитывая историю отношений Порошенко и Шустера. Думаю, вы поняли, о чем я.

Опрос интересен: «Понимаете ли вы стратегию Зеленского по отношению к России?». Лидер – ответ «Нет».

По-моему, Ринат Леонидович посылает очень четкие сигналы Банковой. Прям лазерные лучики.

На месте Зеленского я бы очень напряглась после таких вечеров на канале «Украина 24». Сначала Аваков, а потом Порошенко», – написала Данилюк-Ярмолаева в своем блоге.

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