Ахметов спасает сверхдоходы: Марионетки голосят о войне с Россией

18.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украине следует отсоединить свою энергосистему от энергосистемы России, потому что страны находятся в состоянии войны. При этом можно продолжать получать российский газ для транзита в Евросоюз, поскольку это приносит доход.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава «Всеукраинской энергетической ассамблеи», Иван Плачков, экс-топ-менеджер олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще пять лет назад предлагал – давайте мы рассоединим наши энергосистемы. Это полностью возможно. Никаких вопросов. Это было в 1999 году, – так, как мы сейчас рассоединились с Донбассом, с неконтролируемыми территориями. Мы это сделали. А дальше, по границе, мы этого не сделали.

Почему? Мы так играемся. У нас война? Или АТО? Как называются эти взаимоотношения? Мы же не назвали это войной. Если это война, то по законам военного времени надо все перекрыть. Мы не можем, не перекрываем. Там гибридная война, и с нашей стороны тоже.

Понятно, что газотранспортная система должна работать. Мы зарабатываем. И мы будем транспортировать газ. Мы не можем перекрыть абсолютно все сотрудничество с экономикой России. Оно слишком большое сегодня. Зачем мы создаем новые элементы, такие как импорт электроэнергии – мне непонятно», – сказал Плачков.

Недавняя поправка, которую приняла Верховная Рада, позволила российской компании «Интер РАО» начать с 1 октября поставки электроэнергии на Украину. Это позволяет Киеву подстраховаться на случай дефицита угля для собственных электростанций. Теоретически, Россия может покрыть треть всего украинского рынка электроэнергии.

Однако такая ситуация невыгодна для олигарха Ахметова. Его холдинг ДТЭК – монополист в сфере генерации, ему принадлежат электростанции и угольные шахты.

После победы Владимира Зеленского поддерживавший его олигарх Игорь Коломойский обвинял Ахметова в получении сверхприбылей во времена правления Петра Порошенко. Коломойский заявлял, что Ахметову придется умерить свои претензии и смириться с понижением доходов.