Ахметов свергает Зеленского, а потом на Украину вторгается Путин: Свежие новости из Киева

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Новости Украины

Наметившееся в последние недели противостояние Владимира Зеленского с главным олигархом Украины Ринатом Ахметовым выходит на пиковую точку – сегодня президент официально обвинил миллиардера в тягчайшем преступлении – подготовке государственного переворота по сговору с Россией.

Такие сенсационные данные Зеленский озвучил на своей пресс-конференции в Киеве, уточнив, что путч был запланирован на 1-2 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители из Украины с представителями РФ обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и другое. Я думаю, что это основание бизнесмена Рината Ахметова, я считаю, что это операция, его втягивают в войну на Украине. Считаю, что он начал её, считаю, что это будет большая ошибка, нельзя воевать против своего народа, против президента, который выбран народом Украины. Я к этому спокойно отношусь, я считаю, что он может об этом знать или не знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать эту информацию, которой можно поделиться или в соответствующие органы, которые он может получить эту информацию», – заявил Зеленский.

Сенсационное обвинение в адрес Ахметова – еще одно подтверждение, что Зеленский пытается подавить конкурирующих за влияние олигархов и выстроить единоличное правление, как в свое время удалось Владимиру Путину в России, считает либеральный российский политолог Станислав Белковский.

«Арестуют ли теперь г-на Ахметова или он успеет покинуть Украину? Кажется, украинское «дело ЮКОСа» рождается на наших глазах. А президент Зеленский, как мы и предупреждали, всё более следует логике и опыту РФ-коллеги Владимира Путина», – комментирует Белковский.

Впрочем, украинские наблюдатели в способность Зеленского повторить успех Путина не верят. Озвучивая обвинения, президент выглядел неуверенно.

«Зеленский уже второй раз переходит на русский язык за 24 минуты конференции. А потому что ему так проще когда сложно, но прикрывается тем, что это связано с Россией», – замечает киевский журналист Павел Кухаркин.

Так или иначе, но, похоже, Зеленский рискует получить за «наезд» от Ахметова консолидированный ответ уже от всех олигархов.

«Он оказывается в тотальном окружении врагов. Кругом враги: Медведчук сотоварищи – враги, «соросята» – враги, причем, топят последовательно и системно, Порошенко и фан-клуб поклонников «армии, мовы и веры» – тоже никаких приличных слов в отношении президента не встречается… Когда столько врагов, когда каждый из них просто плюнет, то потоп будет. Практика показывает, что нельзя одновременно воевать со всеми. Это прямой путь к поражению. И тут эта перспектива начинает стремительно вырисовываться… Запад «черную метку» Зеленскому выставил. «Pandora papers» – это ни что иное, как четкий сигнал о том, что никаких вариантов со вторым сроком», – отмечает политолог Андрей Золотарев.

Ахметов может стать инициатором консолидированного удара противников президента по Зеленскому, считает политолог Семен Уралов.

«До Владимира Зеленского потихоньку начинает доходить, кому принадлежит реальная власть на Украине. Если он сделает второй шаг, то поймет, что это никакой не госпереворот, а обычная корпоративная процедура – внеочередное собрание акционеров, посвящённое смене зиц-председателя, который забыл свое место в иерархии и функционал. Поэтому «стародонецкие» как одни из ключевых акционеров ЗАО «Украина» просто собирают свое собрание. А то, что оно может быть по форме чем-то похоже на госпереворот – вопрос интерпретации. Это как события 2014 года называть «революцией достоинства», – объясняет Уралов.

В целом же выпад в адрес Ахметова несколько выбивается из линии государственной пропаганды, которая на протяжении последних недель убеждала украинцев о вторжении армии России, намеченной на зиму.

«1 декабря Ахметов совершает госпереворот. В ответ 25 декабря вторгается Путин, чтобы восстановить в Киеве законную власть. Вот такая двухходовочка», – иронизирует директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.