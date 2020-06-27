Ахметов вытащил из нафталина Яценюка, чтобы у Шустера поносить Россию

27.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Диалог Украины с Россией возможен только тогда, когда РФ «вернет» Крым, Донецк и Луганск, в Москве изменится власть, а сторонников прозападной либеральной идеологии станет подавляющее большинство.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое выходит теперь на канале олигарха Рината Ахметова «Украина», заявил с позором ушедший с поста премьер-министра Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яценюк заявил, что пока подавляющее большинство российского общества поддерживает политику действующего президента Владимира Путина, разговаривать с ними Украине бессмысленно.

Так Яценюк отреагировал на включение в студии Шустера российских либералов, которые уверяли, что, в отличие от сторонников Кремля, многие в РФ лояльны нынешней бандеровской Украине.

«Я позволю себе не согласиться с этим тезисом. Конечно, в России значительная часть либерально настроенных людей. Только она не доминирующая. Доминирующая часть – это та, которая аплодировала незаконной аннексии Крыма. Доминирующая часть – это та, которая аплодировала, когда Путин отправил войска в Донецк и Луганск. Доминирующая часть – это та, которая аплодирует Соловьеву или Киселеву.

У них нет таких шоу, как Савик Шустер (При Порошенко Шустер был изгнан с украинского ТВ за появление в эфире спикера из РФ, критиковавшего Киев, после чего даже не пытается изображать плюрализм, – ред.), и потому, когда даже мы спрашиваем мнение россиян, мы должны осознать, что у них совсем по-другому перестроен мозг…

Они сделали такую машину пропаганды, промыли так мозги российскому народу, что доминирующее большинство россиян являются прямым отражением российского режима, который против Украины, который ненавидит Украины.

А та часть российского народа, уважаемые люди, которые есть, я хотел бы к ним обратиться – вас слишком мало. Для того, чтобы ваша Россия была свободна, вы должны за нее бороться так, как мы боремся за нашу свободную Украину. И тогда, возможно, после того, как вернут Крым, Донецк и Луганск, сменится российская власть, возможно, тогда будет диалог, но не сейчас», – заявил Яценюк.