Ахметов вытащил Ляшко из нафталина с расчетом на досрочные выборы

18.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку население Украины нищает всё больше, команда Владимира Зеленского уже не в состоянии скрывать свою профнепригодность, в скором времени обязательно состояться досрочные выборы в Верховную раду.

Об этом в эфире телеканала олигарха Рината Ахметова «Украина 24» заявил скандально известный украинский политик Олег Ляшко, чья партия, которую украинские СМИ называли одним из ахметовских проектов, проиграла последние выборы в Раду, но, очевидно, рассчитывает на реванш.

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«Досрочные парламентские выборы будут обязательно, другого варианта нет. Потому что сегодня ситуация катастрофически ухудшается, и не только из-за коронавируса. Это власть пытается списать всё на коронавирус – свою некомпетентность, непрофессиональность, неспособность.

В прошлом году 350 тысяч человек потеряли свою работу, но никакого коронавируса не было. Но было правительство самокатчиков – это хуже, чем коронавирус. Потому что 350 тысяч человек остались без работы, и на 10% упало производство. И сегодня они пытаются свою некомпетентность списать на коронавирус», – сказал Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик выразил уверенность, что в нынешней тяжёлой ситуации виноваты именно Владимир Зеленский и его команда.

«Людей не обманешь. Ситуация продолжает ухудшаться, сегодня миллионы людей безработные, у большинства у них нет доходов, что они будут завтра делать? А власть им ничем не помогает, к сожалению.

Поэтому, когда ситуация продолжит ухудшаться, другого выхода, кроме досрочных парламентских выборов, не будет. Потому что это зелёное парламентское большинство абсолютно ответственно за все провалы», – резюмировал Ляшко.