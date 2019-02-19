Ахметов заставляет своих рабочих голосовать за Порошенко

19.02.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Сотрудников принадлежащего Ринату Ахметову холдинга «Метинвест» под угрозой увольнения заставляют в обязательном порядке явиться на избирательные участки и проголосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах.

Об этом сообщается на официальном сайте горячей линии правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщению, на горячую линию правоохранительных органов ДНР поступил звонок жителя Мариуполя, работающего на принадлежащем украинскому олигарху Ринату Ахметову Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, входящего в состав холдинга «Метинвест».

По его словам, все работники металлургического комбината под угрозой увольнения должны обязательно явится на избирательные участки и проголосовать за Петра Порошенко, в качестве доказательства предоставив начальнику структурного подразделения предприятия фотографию заполненного бюллетеня.

«Топ-менеджеры «Метинвеста» приезжали и провели закрытое совещание с руководством. Под угрозой увольнения все работники комбината должны прийти на избирательные участки и проголосовать за Порошенко. Чтобы голос «засчитали», все должны предъявить фотографии со смартфона или фотоаппарата. Те, у кого нет смартфонов и фотоаппаратов, это их проблемы, фотографии должны быть, иначе могут уволить», – рассказал работник комбината.

Кроме того, житель Мариуполя сообщил, что профсоюзы предприятий холдинга «Метинвест» также подчинились требованиям «агитаторов» и принялись активно выполнять указания приезжих руководителей.

«Профсоюзы особо не перечили, заняли позицию «начальство сказало надо – значит надо». По их же информации от «коллег по цеху» на других предприятиях «Метинвеста» то же самое – всем голосовать за Порошенко и всем обеспечить явку 100%. Точно знаю, что менеджеры были на «Азовэлектростали» и на «Азовстали», – отметил информатор.

Отметим, что на предприятиях «Метинвеста» работают порядка 15 тысяч человек.