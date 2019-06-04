Ахметовцы, молчавшие при Порошенко, вдруг осмелели и покатили бочку на бандеровца Зеленского

04.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Александр Вилкул, формальный лидер осколка «Оппозиционного блока», ориентирующегося на олигарха Рината Ахметова, предпочитавший хранить молчание в момент принятия самых одиозных решений националистами в Верховной Раде (вроде изъятия термина «Великая Отечественная война» из законодательства), вдруг принялся критиковать нового президента Владимира Зеленского за заигрывание с бандеровцами.

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«73% украинцев проголосовали за изменение внешнего и внутреннего политического курса. 73% украинцев проголосовали против мародёрства банды Порошенко, за остановку своеволия и засилья национал-радикальных и других парамилитарных формирований.

Но до сих пор не понятна чёткая программа – куда же всё-таки будет двигаться наша страна. Вопрос становления мира перенесён на неопределённый срок. Нет прямых переговоров, чего мы и народ Украины требует. Не работают Минский, ни Нормандский, ни любой другой формат. Ничего не работает», – объявил Вилкул сегодня на заседании Рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим ту же самую политику. Это может сделать президент своим указом – им была введена блокада Донбасса, а сейчас президент Зеленский может отменить указ Порошенко и снять энергетическую, транспортную, экономическую и транспортную блокаду Донбасса как первый шаг для достижения мира.

Люди не голосовали за засилье национал-радикальных формирований всех мастей и цветов. Когда в Харькове незаконно снесён маршалу Победы Жукову, и нет никакой реакции президента, то украинцы, голосовавшие за Зеленского, этого не понимают.

Когда с 1 июня на 5,2% опять подняли тарифы на газ, то украинцы за это не голосовали. Я ещё раз напоминаю – президент имеет все полномочия своим указом приостановить любое постановление правительства. Президент может сейчас своим указом отменить повышение тарифов – то, что было и сегодня, и полгода, и год назад. И тарифы автоматически снизятся», – призвал нардеп.

Напомним, что ранее олигарх Игорь Коломойский, который считался одним из спонсоров предвыборной кампании Зеленского, анонсировал экономический удар по империи Ахметова, обвинив ее в получении сверхприбылей на схемах поставки угля во времена президентства Порошенко.