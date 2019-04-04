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04.04.2019, Москва
 
Выборы, Политика, Украина
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Ахметовцы подыгрывают Порошенко в страхе, что вернется Коломойский

Призывы «ахметовского крыла» «Оппоблока» в лице Александра Вилкула не участвовать во втором туре президентских выборов на Украине на руку пока что действующему президенту Петру Порошенко

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заметьте, на что ещё сейчас играет команда Порошенко – на подавление явки. И смотрите, как для этого используются, в частности люди Ахметова: Вилкул, по сути, призвал не участвовать в голосовании следующем, и уже идут команды просто не приходить. Понижение явки, конечно, играет на руку Порошенко, ради этого они сейчас будут делать всё. Особенно чтобы снизить явку среди молодёжи и на Юго-Востоке», – заявил эксперт.

«А насчёт Вилкула и Ахметова, мы же с вами понимаем – это не политический проект, и мы понимаем, чего боится Ахметов: он боится прихода Коломойского, который неоднократно озвучивал идею все предприятия Ахметова отобрать, предприятия Пинчука отобрать, и, как сказал Коломойский в 2014 году, думая, что он уже всех победил и всех купил: «Закончилось время олигархов, пришло время одного олигарха». Намекая, конечно, на себя. Ну, а Порошенко решил, что это не о Коломойском», – добавил Корнилов.

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