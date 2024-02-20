Ахметовский гендиректор Авдеевского коксохима: «70 процентов ждали русских»

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Лишь 30 процентов оставшихся в Авдеевке мирных жителей, которые категорически отказались уезжать на подконтрольную Украине территорию – это те, кто не захотел «эвакуироваться» в силу возраста или плохого здоровья, остальные ждали русских.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады, бывший гендиректор принадлежавшего олигарху Ринату Ахметову Авдеевского коксохима Муса Магомедов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В передаче обсуждали видело из Донецка, где женщина рассказала, как в конце января ей удалось вырваться из Авдеевки.

«18 января зашли российские солдаты со стороны «Царской охоты», проверяли наши документы. Потом они стали нас прятать от обстрелов. 20 числа в результате обстрелов был разрушен дом, в котором мы прятались, и мирные жители вынуждены были заниматься своей судьбой самостоятельно. Я пошла пешком в Донецк. По пути я встретила российских солдат, и мне помогли доехать до Донецка», – рассказала женщина.

Примечательно, что ролик в эфир пустили с синхронным переводом на украинский язык. При этом сам Магомедов с большим трудом говорил на «мове», старательно подбирая слова.

Телеведущий Николай Вересень возмутился, что вот так женщина описывает ситуацию, после того, как «на протяжении многих месяцев ей помогали украинские военные». В качестве доказательства он представил фотографию, где жительница Авдеевке стоит рядом с одним из представителей печально известных «Белых ангелов», которые занимаются «эвакуацией» из прифронтовых городов.

Вересень спросил, это сколько же в Донбассе таких женщин, которые берут помощь у украинцев, но ждут РФ, а потом говорят, что «украинцы плохие, а русские молодцы». Магомедов ответил, что большинство.

«Сейчас там идёт полноценная война, и находиться в Авдеевке – это ненормально. Тот офицер «Белых ангелов», я с ним дружу, до последнего вывозил людей из Авдеевки. Я тоже ездил по убежищам и уговаривал выезжать. Эта женщина работала в производственно-конструкторском отделе, она незамужняя, у неё был удивительный характер. Могу точно сказать, что директор завода уговаривал её уехать, и работу ей предлагали, и организовывали выезд. Женщина говорила «нет», и теперь я понимаю, почему. На мой взгляд, где-то процентов 30 там люди пожилые, которые категорически отказываются уезжать, говоря о том, что мы лучше здесь умрём, но никуда не поедем. Ну и, наверное, процентов 70 вот таких персонажей», – признал депутат.