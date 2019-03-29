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29.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Ахметовский осколок «Оппоблока» провозгласил новую идеологию – «укропию»

Политолог Андрей Ермолаев, сотрудничающий с ориентирующимся на олигарха Рината Ахметова осколок «Оппозиционного блока», озвучил программное выступление, которое раскрывает подробности позиционирования этой части экс-«регионалов».

Ахметовские отныне будут исповедовать «русскоязычный украинский патриотизм», который Ермолаев на полном серьезе назвал «укропией».

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Именно так «Оппоблок» пытается объяснить избирателю Юго-Востока свое отличие от отколовшегося Юрия Бойко, которому теперь лепят ярлык «пророссийского».

Интересно, что, исходя из слов Ермолаева, ахметовские теперь будут ориентироваться на таких «украинских русскоязычных патриотов», как бывшие боевики АТО из юго-восточных областей.

«Я хочу остановиться на феномене, который еще в 2015 году я определил как «укропия». Не путать с партией «Укроп».

Укропия, на мой взгляд, – это некий поведенческий умонастроенческий комплекс, который проявился как постсоветская Украина в условиях начавшихся сепаратистских движений на юго-востоке и в условиях, когда началась война на Донбассе. Появился новый вид патриотизма. Он русскоязычен, он более толерантен, он ориентирован на защиту Украины.

Основной поток добровольческих батальонов в первые годы войны был преимущественно из южных и восточных областей. Пополнение из западных областей было меньше, и оттуда начался поток бегства от войны.

Укропия на сегодня, на наш взгляд, новое социально-поведенческое явление, в котором отражены интересы украинцев, готовых жить, защищать и развивать Украину, но не по кальке сложившихся стереотипов Галичины», – заявил Ермолаев.

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