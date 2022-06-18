«Ахтиар, а не Севастополь!» – Муждабаев требует срочно переименовать крымские города

Украина должна переименовать древние города в Крыму, лишив их греческих названий.

Так будет происходить «деокупация» полуострова, посчитал в эфире видеоблога «Курбанова Live» меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев посчитал эти города наследием неких «крымцев» и призвал к скорейшей смене их названий.

«Мы можем просто сейчас переименовать все в Крыму, вернуть все крымские названия, которые были на протяжении оккупации российской, продолжительной. И я бы начал не с каких-то советских сел – Октябрьских и так далее, а я бы начал радикально, я бы переименовал первые четыре города, которые Екатерина II просто искусственно придумала.

Несуществующие греческие названия, которые никогда не существовали. Это Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия. Эти города исторические, о которых писало много путешественников, историков западных. Они имеют свои названия исторические, а не придуманные названия. Они просто переименовали эти якобы древнегреческие названия.

Нет, это фейк, и мы должны освобождаться от всех российских фейков, от всех их наративов…

Настоящий Севастополь, на самом деле, реальный Севастополь – это античное название Сухуми. Никакого Севастополя не существовало никогда. Это Ахтиар, Симферополь – это резиденция вице-президента, скажем, крымского государства, султана, он имел название не Симферополь, а Акмесджит, то есть Белая церковь, можно так перевести. Очень красивое название, там стоит эта мечеть, она цела…

Также и о Феодосии, которая имела настоящее греческое название Кафа, на крымском языке Кефе — это настоящее название, как и Гурзуф, как Ялта – не придуманное Екатериной. Это же не о древней Греции речь, а о россиянстве, о кацапстве, об одном из способов их геноцида.

Также и Евпатория – это никакая не Евпатория, а исторический город, большой город, там большая старая мечеть, они даже еще не уничтожили до конца. Евпатория – это же Гезлев, город-порт. Мы должны восстановить это, можем это сделать просто сейчас», – заявил Муждабаев.