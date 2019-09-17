Ахтунг: Италия пустит под откос все антироссийские санкции

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Европейские страны всё больше разворачиваются в сторону России по вине Италии, которая на протяжении последних лет последовательно придерживается риторики снятия санкций и налаживания диалога с Москвой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вода по капле камень точит. Позиция Италии известна, по крайней мере, четыре года, и она заключается в том, чтобы восстановить бизнес-отношения с РФ, а конфликт на Украине – исключительно внутренний вопрос, возвращение Крыма в родную гавань – это восстановление исторической справедливости.

Такие тезисы со стороны руководства Италии искажают общеевропейскую позицию. Потому что безосновательно было бы считать, что все европейские страны, как одна, ночами не спят, а думают, как бы помочь Украине против этой проклятой России.

Это не соответствует действительности. И когда, время от времени, с разных сторон звучат призывы: «Давайте подумаем, зачем нам, мы тратим столько-то денег», такая позиция время от времени раздаётся, и получает всё больше и больше сторонников», – возмутился русофоб.

Однако, по его мнению, введённые ЕС санкции против России и так были исключительно декоративные, и не могли принудить Москву к принятию невыгодных для неё решений.

«По моим оценкам, объём возможных введённых санкций со стороны ЕС достигает 10-15% от возможного. И потому надеяться, что эти декоративные санкции, которые ЕС ввёл против России, будут существенно отыгрывать на экономическом состоянии РФ, безответственно», – констатирует экс-чиновник.

Также Тука подчеркнул, что Владимир Путин никогда не согласиться бросить Донбасс на произвол судьбы, потому что россияне ему этого не позволят.

«То, каким образом будут оценивать деятельность Путина жители Франции или Сенегала – Путину плевать. А вот каким образом будут оценивать его действия граждане РФ – для него главное. Если ему дать просто «под зад» с Донбасса, то он не может себе позволить такой роскоши, потому что он не может себе позволить выступить в качестве побеждённого», – сетует русофоб.