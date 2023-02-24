«Ахтунг! Спалит дотла!» – Прибалтике посоветовали сидеть смирно

Страны Запада готовятся уходить из Украины и строить линию обороны против России в Польше.

Об этом прибалтийскому каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в военном отношении страны НАТО перестали считать Украину своим плацдармом для атаки на Россию. И теперь эта территория – полоса обеспечения, как называется в военной науке.

То есть, пока российская армия будет идти через всю территорию Украины, надо её максимально ослабить, истощить. Значение чисто техническое.

А вот за Украиной, на так называемом восточном фланге НАТО, строится настоящая оборона против нас. Наполняется войсками, военной техникой, военно-инженерные сооружения строятся. То есть, от Балтики до Чёрного моря, за Украиной, против нас строится оборонительный вал», – отметил Казаков.