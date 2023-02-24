«Ахтунг! Спалит дотла!» – Прибалтике посоветовали сидеть смирно
Страны Запада готовятся уходить из Украины и строить линию обороны против России в Польше.
Об этом прибалтийскому каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас в военном отношении страны НАТО перестали считать Украину своим плацдармом для атаки на Россию. И теперь эта территория – полоса обеспечения, как называется в военной науке.
То есть, пока российская армия будет идти через всю территорию Украины, надо её максимально ослабить, истощить. Значение чисто техническое.
А вот за Украиной, на так называемом восточном фланге НАТО, строится настоящая оборона против нас. Наполняется войсками, военной техникой, военно-инженерные сооружения строятся. То есть, от Балтики до Чёрного моря, за Украиной, против нас строится оборонительный вал», – отметил Казаков.
Политтехнолог подчеркнул, что в этой ситуации Прибалтике лучше всего вести себя тихо и мирно.
«И здесь внимание. Ахтунг, Вильнюс, Рига и Таллин! Этот вал строится за вашими территориями. Они вас не учитывают. И с военной точки зрения НАТО Прибалтику списала.
Для Прибалтики сейчас самое главное – не дать вовлечь себя, максимально дистанцироваться, и молчать. Переждать бурю. Слишком горячо, слишком близко театр военных действий. Белорусов не трогать вообще, забыть. Потому что тронь Белоруссию – тоже мало не покажется. У нас Союзное государство и одна армия на двоих.
Все эти самолёты, которые из Эстонии летают над российской границей – проковыряйте взлётные полосы, чтобы не взлетали. Не то сейчас время, слишком горячо, рядом полыхает. Не опалит пёрышки – спалит дотла», – подытожил он.
Спасибо!
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