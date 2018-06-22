22.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 640 просмотров

Корнилов в Крыму: Антироссийская истерия на Западе переплюнула времена Холодной войны

Антироссийская истерия в западных СМИ достигла своей высшей точки – никогда ранее в прессе не появлялось так много русофобских материалов, как в последние годы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил журналист и историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, даже в годы Великой Отечественной и «холодной войны» так не очерняли Россию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я изучаю не только нынешние СМИ, что они пишут о России, западные СМИ, в первую очередь, но я, как историк, активно изучал, что писали они о России, о Советском Союзе, о русских и 100 лет назад, и в годы Великой Отечественной Войны, и в годы «холодной войны». Я могу смело утверждать, что, например, никогда не было такого количества антироссийских и русофобских материалов в годы даже «холодной войны», сколько появилось сейчас, в этом году в британской прессе во время апофеоза «дела Скрипалей». То есть, никогда такого накала еще не было», – заявил Корнилов.

Сегодня, 22 июня в 17:00, встреча с Владимиром Корниловым состоится в Севастополе – в Центральной библиотеке им. Толстого.