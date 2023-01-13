Аксель: пока Москва играется с перемириями, Россию терроризируют украинские диверсанты

Владимир Гладков.  
13.01.2023 09:53
  (Мск) , Москва
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Дзен


Россия не должна себе позволять перемирия или переговоры с такими откровенными врагами, как украинские нацисты.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил координатор «Другой России» Михаил Аксель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна себе позволять перемирия или переговоры с такими откровенными врагами, как украинские...

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«Никакие перемирия с людьми, которые восемь лет насыщались русской кровью, и продолжают насыщаться, по сути, шакалы, которые едят падаль, безнаказанно убивают мирное население Донбасса, с ними никаких переговоров не должно вестись.

Мы прекрасно помним, с чем приходил Владимир Владимирович Путин – с фразой «С террористами я переговоров не веду, надо будет – будем мочить в сортире». Ему бы очень хорошо вспомнить свои слова, и применить их сейчас.

Уже по итогу практически года СВО мы прекрасно увидели, что украинская власть и их западные кураторы неспособны к переговорам. Либо они способны к переговорам, которые унижают Россию, русское население. И в целом, пока будет существовать это государство, оно всегда будет враждебно нам», – сказал Аксель.

Он подчеркнул, что и в России очень много откровенных врагов, в том числе во властных и силовых структурах.

«У нас в стране реально происходят диверсии, есть враги. Кто-то пускает составы под откос, есть террористы, убийство Дарьи Дугиной. Было расследование, но ни один человек не был наказан.

Безусловно, мы видим такую двуличность. Видимо, часть людей, может быть в силовых структурах, может, во власти, не хотят победы России. Мы видим Абрамовича и других людей, которые активно лоббируют поражение нашего государства», – добавил «лимоновец».

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