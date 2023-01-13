Аксель: пока Москва играется с перемириями, Россию терроризируют украинские диверсанты

Россия не должна себе позволять перемирия или переговоры с такими откровенными врагами, как украинские нацисты.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил координатор «Другой России» Михаил Аксель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакие перемирия с людьми, которые восемь лет насыщались русской кровью, и продолжают насыщаться, по сути, шакалы, которые едят падаль, безнаказанно убивают мирное население Донбасса, с ними никаких переговоров не должно вестись.

Мы прекрасно помним, с чем приходил Владимир Владимирович Путин – с фразой «С террористами я переговоров не веду, надо будет – будем мочить в сортире». Ему бы очень хорошо вспомнить свои слова, и применить их сейчас.

Уже по итогу практически года СВО мы прекрасно увидели, что украинская власть и их западные кураторы неспособны к переговорам. Либо они способны к переговорам, которые унижают Россию, русское население. И в целом, пока будет существовать это государство, оно всегда будет враждебно нам», – сказал Аксель.