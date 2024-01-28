Аксенов категорически отверг идею строительства тоннеля взамен Крымского моста

Михаил Рябов.  
28.01.2024 13:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Транспорт


МВД и ФСБ удалось найти и задержать всех террористов, осуществлявших диверсии в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет», – сказал Аксенов в интервью республиканскому государственному телеканалу.

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МВД и ФСБ удалось найти и задержать всех террористов, осуществлявших диверсии в Крыму, сообщил...

Глава региона при этом выразил сомнение в необходимости строить тоннель через Керченский пролив, который бы дублировал Крымский мост, регулярно подвергающийся атакам.


«Может быть, на старте эти идеи и могли быть реализованы. Я сам многие проекты изучал. Сейчас в этом точно нет необходимости. Мост защищен достаточно. По срокам актуальность этого строительства… Даже до СВО он мог быть избыточен – с учетом тех мер, которые принимаются. А сейчас точно нет смысла – СВО закончится теми целями, которые обозначил лидер, и после этого никакой потребности в тоннеле не будет», – заверил Аксенов.

 

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