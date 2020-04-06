06.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Происшествия
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Аксенов не исключил досрочного ослабления карантина




Пик заболеваемости коронавирусом нового штамма в Крыму может быть пройден в конце этой недели. Тогда же и будет принято окончательное решение о смягчении или продлении режима самоизоляции в республике.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пик заболеваемости мы еще не прошли. До конца недели у нас еще острый период, коллеги. Мы смотрим, итоги будем к выходным подводить. Если эту неделю пройдем успешно, возможно, будут дальнейшие послабления. Мы вчера просто посовещались, решили, что мы в указе прописываем режим самоизоляции до 30 апреля, но при этом, если ситуация будет позволять, мы его будем сокращать. Вот вся картина.

Просто не хотелось каждый раз продлевать наоборот. Есть в рамках указа президента карантинные меры до 30 апреля, коллеги. От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период», – заявил Аксенов.

На сегодняшний день в Крыму подтвержден 21 случай заражения коронавирусом нового штамма, полностью выздоровели пять человек. В Севастополе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, там по-прежнему проходят лечение пятеро инфицированных. Напомним, в Севастополе режим жесткой самоизоляции врио губернатора Михаил развожаев продлил до 12 апреля.

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