25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Донбасс, Крым, Политика, Провокации, Украина
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Аксенов не стал провоцировать международный скандал

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов дал понять, что располагает информацией по возможным украинским провокациям, но не будет ее разглашать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вправе по многим позициям такие вещи комментировать. Скажу – будет скандал международный», – сказал Аксенов.

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При этом он заверил, что Крыму украинская провокация не угрожает, а Донбасс в зоне риска.

«По действиям в Керченском проливе ясно, как наше государство будет относиться ко всем нарушителям. Военная агрессия там в принципе невозможна: Россия настолько сильна в военном плане, что на сегодня нам никто не угрожает. Крымчане могут спать спокойно. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит. Главное, чтоб на Донбассе кто-то не выбросил фортель», – сказал Аксенов.

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