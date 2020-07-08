Аксенов обещает стабилизировать ситуацию с водоснабжением Симферополя

08.07.2020, Симферополь, Игорь Петров

Из Тайганского водохранилища в Симферопольское будут перебрасывать 60 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением города.

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 2014 года Крым получал по Северо-крымскому каналу более миллиарда кубометров воды, 500 миллионов кубометров на бытовые нужды, 700 миллионов кубометров на орошение. Этого мы лишились. При этом мы полностью сохранили 500 миллионов кубометров на бытовые нужды. Орошение пострадало, мелиорация – сегодня не более 20 миллионов кубометров есть возможность помогать сельскому хозяйству.

С точки зрения бытовых нужд проблемным остается только Симферополь. Спасибо Минобороны – мы вчера прошли всю трассу по переброске воды в Симферопольское водохранилище из Тайганского водохранилища. Будем перебрасывать до 60 тысяч кубов в сутки. Симферопольское и Партизанское водохранилища наполнены где-то на 25%, Аянское – на 75% ориентировочно. То есть у нас сегодня запасов воды больше, чем на 110 дней для Симферополя.

Уверен, что благодаря Минобороны мы в кратчайшие сроки обеспечим подачу воды, 50-60 тысяч кубов в сутки на Симферопольское водохранилище.

12 июня в систему водоснабжения Симферополя вода была подана из двух водозаборов в объеме 45 тысяч кубов в сутки. В Симферополе потребление 160 тысяч ежесуточно, то есть уже 45 тыс заместили из других источников. И более 50 получим из Тайганского водохранилища. Это позволит нам стабилизировать ситуацию с водоснабжением Симферополя. По остальным регионам проблем с бытовым водоснабжением нет», – сказал Сергей Аксенов.