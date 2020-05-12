12.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Политика, Финансы
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Аксенов объявил, что у Крыма заканчиваются деньги


У Крыма осталось денег менее чем на месяц жизни в режиме повышенной готовности и самоизоляции.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, власти республики будут обращаться за помощью в федеральный центр.

«Цена вопроса для Республики Крым по тем данным, которые подтверждены сегодня налоговой, в полном объеме, то есть, те предприятия, которые были согласны указа, цена вопроса за апрель месяц – это 5,9 миллиарда рублей за один месяц. И чуть меньше будет за май месяц с учетом того, что ряд отраслей начали работать буквально с этого периода.

При том, что мы понимаем, что потребительский спрос упал, средний чек покупки. Даже у тех отраслей, которые сегодня вышли работать – у них нет такого количества покупателей, такого денежного оборота, поэтому все меры поддержки, республиканские, которые были объявлены они действуют на те периоды. Меры поддержки социальные в том числе на май – мы будем обсуждать вот сейчас, на этой неделе.

С учётом того, что общий объем мер поддержки… составил 1,5 млрд рублей. При этом все резервы Республики Крым, я напоминаю, что мы сняли все региональные адресные программы незаконтрактованные на этот год, все резервы у нас составили 2,7 млрд рублей. У нас, будем говорить так, ещё чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому, конечно, я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр», – заявил Аксенов.

Напомним, накануне он своим указом продлил режим самоизоляции в Крыму до 31-го мая.

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