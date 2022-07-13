Аксенов опубликовал видео с военными в Судаке – они были без буквы «Z»

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Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал видео камер наблюдения с набережной Судака, где произошел инцидент с военнослужащими.

Двое мужчин на видео одеты в гражданскую одежду без буквы «Z», вопреки заявлениям, что за нее они и пострадали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой «Z», могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения. Надеюсь, это положит конец спекуляциям», – указал Аксенов.

Накануне он довольно резко призвал прекратить паразитирование и спекуляции по этому инциденту.

По данным правоохранителей, конфликт действительно имел место быть, но не на почве специальной военной операции, а по причине некорректного поведения в общественном месте.

Двое контрактников-военнослужащих, проходящих реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали. Выпили в баре, и обратно в санаторий возвращались через забор. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины.

После этого ситуация переросла в бытовой конфликт, к которому подключились трое проходящих мимо граждан. Один из них нанес два удара в лицо потерпевшему военнослужащему. В результате военный получил повреждения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был исчерпан, стороны разошлись.

По какой причине и кто решил раздуть из этого историю с выкриками «Слава Украине» и атакой на букву «Z» остается не ясным. Но в распространении скандала участвовали как региональные, так и федеральные СМИ и телеграм-каналы. Проверку проводит МВД, и если найдет состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.