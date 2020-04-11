Аксенов озвучил критические цифры по коронавирусу в Крыму

11.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В случае, если в Крыму будут регистрироваться по 30-40 случаев заражения коронавирусом нового штамма ежедневно, медицинская система республики не справится.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, чтобы избежать этой ситуации, режим жесткой самоизоляции в республике не будет снят до конца месяца.

По данным штаба, сегодня в Крыму был зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом нового штамма, общее количество инфицированных в республике составляет 29 человек, из них 12 уже выписаны.

«Все понимаем, сложная ситуация, сложная для бизнеса, вчера разговаривали, как сократить срок и дать людям работать. Смотрим на федеральный центр, ожидаем рекомендаций – пока что нам дают рекомендации, что еще две недели хотя бы выдержать режим самоизоляции.

У нас главная проблема в одном – мы говорили уже так, как есть, что если у нас в день будет 30-40 зараженных, наша медицина не сможет вытащить ситуацию в том плане, что угроза заражения сотрудников и меры, принимаемые аналогичным в Армянске, вы понимаете, что дальше это может как снежный ком покатиться», – заявил Аксенов.