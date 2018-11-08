Аксенов перешел к «административному террору»

08.11.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Симферопольские чиновники сегодня пересели на общественный транспорт. Добираться до работы на маршрутках им «порекомендовал» глава Крыма Сергей Аксенов, чтобы те прочувствовали на себе все «прелести» транспортного коллапса столицы республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты увидели, как сегодня с утра маршрутным транспортом воспользовались депутат Симферопольского горсовета Игорь Савутин, замглавы администрации Евгений Бортников, председатель городского совета Виктор Агеев и другие чиновники.

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Нануне Аксенов в своем блоге заявил, что ситуация с транспортным сообщением в Симферополе оставляет желать лучшего и приказал не устраивать ремонт новых улиц, пока центр города, где уже идет реконструкция, не будет отремонтирован.

«В этой связи мэр Симферополя, его заместители, председатель городского совета и другие добираются на места своей работы общественным транспортом с конечных остановок и, соответственно, уезжают с работы в вечерний час пик», – заявил Аксенов.

Ранее глава Крыма пообещал устроить симферопольским властям «административный террор» из-за транспортного коллапса, в который погрузился город при ремонте центральных дорог и проблем с жилищно-коммунальным хозяйством столицы.