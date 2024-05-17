Аксенов предложил отдавать террористов на суд родственников их жертв

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 17:15
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Террористы, убивающие людей в России, должны быть отданы на суд родственников жертв и заслуживают смертной казни.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Террористы, убивающие людей в России, должны быть отданы на суд родственников жертв и заслуживают...

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По мнению Аксенова, должно быть также ужесточено законодательство за подобные преступления.

«Если они забрали жизни людей – они достойны того, чтобы жизнь у них забрали, всё очень просто. Око за око должно быть, и не должно быть никогда такой ситуации. Самый справедливый суд, если взять по Божьим и другим законам – связать их и отдать родственникам тех, кого они убили. Всё остальное – это соблюдение закона, считаю, что и закон должен учитывать, сколько жизней отнял этот подонок.

Наказание должно быть соразмерным, причем, таким, чтобы и другие понимали, какой путь их ждёт, если они задумают такое подлое и гнусное дело», – подчеркнул он.

«У меня к этим персонажам нет никакого чувства сострадания, жалости… абсолютно. Самое лучшее, чтобы их даже в плен не брали. Зачем они нам нужны? Выяснять, что им кто-то что-то сказал из Америки? Отправляйтесь туда, куда заслужили», – заключил Аксенов.

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