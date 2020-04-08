Аксенов пригрозил крымчанам введением комендантского часа

08.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Если в ближайшие дни крымчане не вернутся к соблюдению режима самоизоляции и это приведет к вспышкам заболеваемости коронавирусной инфекции, республика перейдет на режим комендантского часа.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аксенов подчеркнул, что на вторую неделю режима жесткой повышенной готовности население республики несерьезно относится к ограничениям и свободно путешествует по полуострову.

«Все расхоложены, вы видите по городам полностью движение машин. Я прошу крымчан – вы не понимаете еще серьезности положения. Сейчас все повыезжали, вот попадете, мало того, что в режиме изоляции арест будет административный, будете две недели под арестом находиться, под медицинским наблюдением, во-вторых, жизнь и здоровье родственников поставите под угрозу. Если сейчас дальше ситуация покатится, будет комендантский час, вообще никто никуда не будет выходить…

Если это перейдет в режим неконтролируемой ситуации и развитие ее непонятно как будет, то будет комендантский час, тогда будет совсем все по-другому, включая и штрафы, и задержания, и так далее. Раз хотят так, – пожалуйста, ездите крымчане», – заявил Аксенов.