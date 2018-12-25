Аксенов проверил качество ремонта дорог в Симферополе своей «пятой точкой»

25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов признал, что капитальный ремонт дорог в Симферополе выполнен из ряда вон плохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К качеству проведенного капитального ремонта не то, чтоб вопросы, а их колоссальное количество. Если глаза закрыть и проехаться, то изменений нет, все пятой точкой ощущается: где шифер, где волна. Я уж не говорю, как стыки сделаны: везде горбы, холмы. Подъехать невозможно ни к одному кольцу. Напрашивается вопрос о вменяемости подрядчиков и тех, кто контролировал техзадание. У них нет техники. Они везут асфальт горячим в кузовах. Пока довозят до места, он неравномерно остывает и дает деформацию, когда его укатывают», – сказал Аксенов.

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Он полагает, что принимать дорожные работы нужно «с привлечением федерального ведомства по самым жестким федеральным стандартам», а в следующем году – поручать все подряды государственному предприятию.

«В следующем году сформируем уставной фонд государственного предприятия, которое будет заниматься 100% объемов ямочного и капитального ремонтов, – не менее 6-7 млрд руб в год. На 1,7 млрд закупим современную технику. Может, возьмем кредит. Чтобы делать дороги, как федеральную трассу «Таврида». А все компании «рога и копыта» пойдут на субподряд», – сказал Аксенов.