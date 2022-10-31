Аксенов сообщил о задержке с обещанной помощи мобилизованным крымчанам

Мобилизованные крымчане получат все обещанное обмундирование и снаряжение, которое приобретается за счет бизнеса и меценатов.

Задержка связана с загруженностью предприятий-изготовителей, сообщил на заседании Совмина Крыма глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Хочу обратиться к крымчанам – все обращения, которые поступают по обеспечению участников СВО и мобилизованных, просматриваю лично, со всеми знакомлюсь.

Довозим потихоньку экипировку, не могу называть числа, количественные показатели с учетом того, что это информация под грифом, – пояснил Аксенов. – Всё, что касается брони практически передали, обувь демисезонную. Зимнюю обувь передадим где-то концу ноября – началу декабря, изготовитель ещё не успел пошить. Каски, шлемы новые будут, спальные мешки будут тоже в полном объёме.

На этой неделе все позиции мы закроем. Это всё за счет внебюджетных источников, задержки были связаны с тем, что на свободном рынке заказываем соответствующую продукцию у оборонных предприятий. Поэтому могут быть перекосы, прошу извинения.

Знаю, кто, где, в каком месте служит. Ещё не до всех комплектующие дошли, но обещаю, что доставим всё по назначению, всё, что было обещано, всё будет выполнено.

Та часть, которая касается Министерства обороны, их обеспечения – это их задача. Хотя и по первой части — это тоже не наша прямая задача, мы оказываем поддержку нашим ребятам на «передке». Обращения получаем из передовых частей, не всем получается быстро помочь, держим связь с командирами, до командования и до военной прокуратуры доводим все обращения, которого находятся в их компетенции».