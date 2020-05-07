Аксенов сообщил печальную новость для крымских курортов

07.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Курортный сезон в Крыму, вероятнее всего, не состоится, а карантинные мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока будет не найдена вакцина от коронавируса нового штамма.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространению COVID-19 заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё это в длинную, до тех пор, пока не будет найдена вакцина от этого коронавируса, нам с вами с ним жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Мы говорим по-честному, ну чтоб никто иллюзий не строил, соответственно, и понимали. Мы вчера с представителями курортной сферы говорили, то есть отдельно по ним: курортная сфера, общепит — виды деятельности без перспективы открыться в ближайшее время…

Понимание того, что курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только, если позволит благоприятная обстановка на полуострове, по внутреннему туризму мы программу свою готовим, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора о том, что количество заболеваний у нас снижается», – заявил Аксёнов.

Глава Крыма также подчеркнул, режим самоизоляции в республике будет продлен как минимум до 18 мая, когда будут видны итоги празднования крымчанами майских праздников. При этом с 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим при посещении общественных мест.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Республике Крым зарегистрированы 168 случаев заболевания COVID-19. Из них 41 человек уже вылечился и был выписан из больниц, 1 инфицированный скончался.