Аксенов устроил своим чиновникам квадратно-гнездовые покатушки

25.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

На пятом году своего губернаторского срока глава Крыма Сергей Аксенов решил узнать Симферополь, посадил в свою машину руководителя городской администрации Наталью Маленко и более пяти часов катал ее по столице республики.

Об этом он заявил на совещании в Джанкое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Аксенов пояснил, что за это время удалось покататься по половине города и увидеть его проблемы. В компанию к себе глава Крыма взял министра транспорта Сергея Карпова и вице-премьера Михаила Селезнева.

«Я сел за руль и посадил в машину Наталью Маленко, Михаила Селезнева и Сергея Карпова, и 5,5 часов катал их по Симферополю. Они по-новому узнали крымскую столицу. Более 50% города мы прочесали вдоль и поперек, просто “квадратно-гнездовым способом”. Коллеги узнали много нового для себя, например, то, что в половине нашего города отсутствует асфальтовое покрытие», — заявил Аксенов.

Методы «обучения» крымских чиновников удивили экс-депутата парламента республики Александра Юрьева.

«Знаете, что меня удивило в этой новости? Не то, что Аксёнов потратил пять часов, чтобы показать проблемы Симферополя, а то, что назначили руководить людей, которые не знают проблем города», – написал он в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в октябре прошлого года глава Крыма пообещал устроить «административный террор» руководству Симферополя из-за транспортного коллапса, в который погрузился город при ремонте центральных дорог и проблем с жилищно-коммунальным хозяйством столицы.