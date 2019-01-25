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Аксенов устроил своим чиновникам квадратно-гнездовые покатушки
На пятом году своего губернаторского срока глава Крыма Сергей Аксенов решил узнать Симферополь, посадил в свою машину руководителя городской администрации Наталью Маленко и более пяти часов катал ее по столице республики.
Об этом он заявил на совещании в Джанкое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Аксенов пояснил, что за это время удалось покататься по половине города и увидеть его проблемы. В компанию к себе глава Крыма взял министра транспорта Сергея Карпова и вице-премьера Михаила Селезнева.
«Я сел за руль и посадил в машину Наталью Маленко, Михаила Селезнева и Сергея Карпова, и 5,5 часов катал их по Симферополю. Они по-новому узнали крымскую столицу. Более 50% города мы прочесали вдоль и поперек, просто “квадратно-гнездовым способом”. Коллеги узнали много нового для себя, например, то, что в половине нашего города отсутствует асфальтовое покрытие», — заявил Аксенов.
Методы «обучения» крымских чиновников удивили экс-депутата парламента республики Александра Юрьева.
«Знаете, что меня удивило в этой новости? Не то, что Аксёнов потратил пять часов, чтобы показать проблемы Симферополя, а то, что назначили руководить людей, которые не знают проблем города», – написал он в своем блоге.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в октябре прошлого года глава Крыма пообещал устроить «административный террор» руководству Симферополя из-за транспортного коллапса, в который погрузился город при ремонте центральных дорог и проблем с жилищно-коммунальным хозяйством столицы.
Метки: Александр Юрьев, Сергей Аксенов, симферополь
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