Аксенов в третий раз меняет мэра Симферополя: Почему это важно для Крыма

09.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал заявление об отставке. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов подверг власти республиканской столицы за транспортный коллапс и отсутствие вывоза мусора. Сегодня на совещании Аксенов заявил, что Лукашев исполнил его просьбу об увольнении.

«Желание было, человек старался. Но решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел. Отсутствие опыта не позволило показать результативную работу», – сказал Аксенов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он пообещал трудоустроить Лукашева, поскольку экс-мэр вроде бы в коррупционных схемах не замечен. Всех заместителей мэра Аксенов также попросил уволиться.

Две недели Симферополь находился под прямым управлением республиканских властей. Обслуживающие Аксенова СМИ с подачи своего патрона назвали происходящее «административным террором».

Вице-премьер правительства РК Юрий Гоцанюк разбирался с уборкой мусора в Симферополе, министр транспорта Сергей Карпов – строительством дорог. Ситуации в столице держало на контроле правительство и комментировал лично Аксенов.

Апогеем унижения симферопольских чиновников стала инициированная Аксеновым пиар-акция, в ходе которой работники мэрии катались в переполненных маршрутках в час-пик. Но тесное общение с народом не спасло их от увольнения.

Объективные причины для такого измывательства, безусловно, были. Симферополь утопал в мусоре и изнывал в пробках. Мэрия ухитрилась одновременно начать ремонт двух главных улиц города – Кирова и Севастопольской. Ход работ по ним и по другим объектам капремонта безбожно отставал от графика. Народ активно делился с аксеновскими СМИ впечатлениями от всего этого.

Однако не стоит забывать, что Игорь Лукашев получил свою должность год назад благодаря руководству Крыма. Симферопольский горсовет не посмел проявить инициативу и практически единогласно проголосовал так, как сказали республиканские власти. А выбирать было из кого: заявки на открытый конкурс подали 10 человек.

Злые языки в лице крымского филиала «Радио Свобода» утверждали, что Лукашев и Аксенов имели опыт совместных действий в «лихие 90-е».

Но менее ангажированные наблюдатели обращали внимание на то, что «административный террор» в Симферополе удивительным образом совпал с арестом вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который подозревается в получении взятки. Якобы, Лукашев был креатурой навязанного Аксенову заместителя, и теперь, когда руки развязаны, руководитель республики поспешил избавиться от мэра.

Сегодня Аксенов заявил, что уже в понедельник республиканское правительство сформирует новую администрацию Симферополя. Поговаривают, что город возглавит вице-премьер Юрий Гоценюк, который последние две недели и днем, и ночью разгребал завалы и выравнивал «косяки» Лукашева. Для Гоценюка это будет почетным понижением в должности и знаком особого доверия со стороны Аксенова.

Ведь для главы Крыма исправить ситуацию в Симферополя – дело чести и, возможно, вопрос личной политической выживаемости. Ведь первый российский мэр Симферополя Геннадий Бахарев уж точно был назначен Аксеновым, и развал столичной жизни продолжился именно при нем. Сейчас в отношении Бахарева возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Третий мэр Симферополя, назначенный Аксеновым, может стать последней его креатурой.