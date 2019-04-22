Аксенов вернулся из Москвы, получив добро на второй срок

22.04.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Нынешний глава Крыма Сергей Аксенов согласовал в Москве свое выдвижение на второй срок.

Об этом пишет “Коммерсант”, напоминая, что сам Аксенов на Ялтинском международном экономическом форуме заявил журналистам об отсутствии необходимости в прямых выборах главы Крыма.

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Он отметил, что не видит смысла «тратить деньги» и «менять законодательство», предусматривающее избрание главы региона депутатами Госсовета, так как все вопросы законодательства и бюджет исполнительная власти согласовывает с парламентом и без его поддержки губернатор в любом случае не сможет «реализовать все программы».

Источник издания, близкий к крымской власти, рассказал, что в марте во время поездки в Москву Аксенов получил согласие на выдвижение на второй губернаторский срок (первый истекает осенью).

“Сергей Валерьевич вернулся из Москвы в прекрасном расположении духа. Не знаю, сам президент или в АП, но ему сообщили, что его хотят видеть главой Крыма в дальнейшем”, – рассказал источник.

В публикации приводится мнение политолога Николая Кузьмина, который считает, что Аксенов не опасается прямых выборов.

“Другой вопрос, что любые прямые выборы — это сложная организация, затраты самых разных ресурсов. Никому этим не хочется заниматься”, – сказал политолог.

При этом он полагает, что за пять лет в РФ в Крыму “не была сформирована полноценная политическая структура с работоспособными политическими организациями”, а потому выборы главы региона привели бы лишь к “популистской грызне”.