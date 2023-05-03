Аксенова и Константинова планировали вывезти в багажнике на Украину

Еще в 2014 году руководство Крыма собирались вывезти в Киев в багажниках авто.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не сегодня об этом узнали, они по сути с первого дня Всекрымского референдума пытались это делать. В период формирования первой сессии Верховного совета они обсуждали на своём закрытом совещании в Киеве, как привезти нас в багажнике туда. И были люди, которые брались за это дело, давали срок неделю, они всё это сделают. К этому надо серьёзно относиться, безусловно. Мы живём в реальном мире. Всё может быть», – сказал Константинов.

По его словам, руководство Крыма это не напугало.

«Мы занимаемся безопасностью Крыма, и это не первая попытка диверсии. Для чего им это надо, тоже понятно – это за пиар-компания клоунов, шоуменов, которые в общем-то всю свою стратегию и политику выстраивают на некоем представлении, и необходимой частью этого представления должны быть громкие какие-то убийства или теракты, которые они могут раскручивает до уровня какого-то успеха, победы. Они этим живут. Поэтому в этом смысле расслабляться никому и нигде нельзя в России, не только в Крыму. Нужно делать своё дело на спецоперации, завершать её в том виде и в тех целях, которые были с самого начала намечены, но понимать, что от таких людей всё, что угодно можно ожидать. С первого дня это было нам известно, наверное, лучше, чем кому-либо в Российской Федерации. Слава Богу что сейчас все уже понимают, с кем вообще мы имеем дело», – отметил глава Госсовета.

Позже в эфире телеканала «Звезда» глава парламента добавил, что узнал о готовящемся на него покушении от соответствующей службы и благодарен, что работа ведётся на хорошем эффективном уровне.

«С 2014 года они не оставляют попыток сделать какую-то гадость в Крыму, потому что сильный, процветающий, успешный Крым вроде у них как бельмо на глазу. Это очень плохой пример для тех территорий, которые сегодня являются новыми и понимают, что они будут такими же, как Крым, как и те территории, которые будут новыми. А это будет однозначно, и они тоже об этом прекрасно знают», – заключил Константинов.