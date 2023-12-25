Аксёнов: Аэропорт в Симферополе не будет работать до конца СВО

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До окончания СВО аэропорт «Симферополь» работать не будет, и это связано с вопросами безопасности.

В то же время безопасность проезда по Крымскому мосту и «сухопутному коридору» сейчас оценивается на высоком уровне, заявил в интервью «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Детально рассказывать возможности нет, но хочу сказать, что все службы на мосту работают профессионально. Однако нужно помнить, что военные действия всегда непредсказуемые, может быть всё. Эффективность срабатывания нашей системы ПВО и работы всех служб, отвечающих за безопасность, близка к 100%. Мы видим по попыткам периодически пробить нашу противовоздушную оборону, пытаются и с моря зайти… Случаи всякие могут быть по жизни. Но работа службы безопасности на высоком уровне организована. Поэтому сейчас ничего мосту не угрожает, абсолютно. По сигналу «воздушной тревоги» машины просто выезжают с моста, и на время, пока не закончится атака, просто движение по мосту не производится. В дальнейшем предпринимаются разные технические действия, в том числе подавление сигнала к управляемой ракете или беспилотнику. Поэтому, на мой взгляд, все службы работают достаточно, чтобы все спали спокойно», – заверил Аксёнов.

По его словам, грузопоток в Крым идет по «сухопутному коридору», но пассажирский транспорт предпочитает поездки по Крымскому мосту.

«Значительная часть грузов проходила по «сухопутному коридору». Для туристов он массовым не стал. Периодически проходит информация о том, что где-то дрон пролетел, где-то прилёт. Всё равно это настораживает – и тех, кто едет на отдых, не всегда такой путь устроит. Но в целом я могу сказать, что поток легкового транспорта идет достаточно большой. Сам часто выезжаю на исторические территории и вижу, что активность на этом направлении тоже достаточно высокая», – отметил глава Крыма.

Он сообщил, что в этом году закупали путёвки и отдыхали в Крыму жители Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных Республик.

«Донецкие и луганские коллеги приезжали сюда и раньше, а вот Запорожская и Херсонская области в этом году тоже поехали отдыхать в наших санаториях. Туристический поток выстроится буквально за одну неделю после того, как будут достигнутые цели специальной военной операции. Здесь ничего не угрожает, технические возможности есть. Ремонт дороги до Ростова практически заканчивают, я могу сказать, что в любой регион можно добраться абсолютно спокойно. Очередь возникает периодически на пунктах досмотра, особенно в утренние часы. В целом контрольные мероприятия проходят достаточно быстро, нигде критической ситуации нет, не то, что было год назад на контрольно-пропускных пунктах. Поэтому, на мой взгляд, даже если выбрали «сухопутный коридор» дискомфорта не будет, можно ехать. Сегодня это безопасно», – заверил Аксёнов.

В отличие от Минкурортов, которое зафиксировало больше 5 миллионов туристов по итогам года, глава Крыма склоняется к данным средств размещения – туристический поток на уровне 4 миллионов.

«Курортный сезон – 3,5–4 миллиона. Но мы говорим о том, что много едет командировочных, поскольку сегодня Крым – транзитный регион. С точки зрения средств размещения почти в два раза загрузка упала. Но в целом, видим, что поток пассажиров в нашем направлении не уменьшается. Это связано с тем, что через Крым транзитом едут на территории новых субъектов по служебным задачам. Понятно, их учёт отдельно не ведётся, мы туристов не расщепляем. Аэропорт «Симферополь» до конца СВО работать не будет в связи с опасностью полётов, в первую очередь. Думаю, что до начала сезона всё равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения», – заверил глава Крыма.