Аксёнов дал главе Феодосии пять дней на всё про всё

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

22 июня станет днем «Ч» для всего руководства Феодосии.

Если в управленческой системе не будет прогресса, руководство администрации отправится в отставку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты, а вопросами Феодосии будет заниматься один из вице-премьеров до момента, пока не найдем нового главу администрации. Ожидал от нынешнего руководства гораздо большего», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

С декабря Совмин возобновил практику выездных заседаний в муниципалитетах с анализом состояния всех сфер жизнедеятельности и предварительным обходом жилого сектора для общения с жителями. На прошлой неделе правительственный десант утюжил Феодосию, выявляя и конспектируя проблемы, от состояния инженерных сетей и кровель, до оказания медицинских услуг и работы транспорта. Но собранные в итоге опросники попадают в кабинеты ответственных чиновников администрации, которым должностными обязанностями прописано эти проблемы решать, не дожидаясь стимулирования. Как следствие, проблемы остаются на своем месте, чиновники – на своем.

«К сожалению, возникает много претензий к качеству работы, казалось бы, заинтересованных в этом самом процессе лиц. Более того, если подвести краткий итог по выездам в муниципальные образования и посмотреть на процент выполненных поручений, то можно уже сейчас говорить о том, что ситуация не улучшается, – признал глава Крыма. – По тем выездам, которые происходили, в результате проверки фиксируется либо обман конкретных должностных лиц, либо абсолютно халатное отношение к проводимой работе».

Администрация Феодосии после выездов правительственного десанта и «ухом не повела». Только глава территориального органа в Коктебеле понял, что дело плохо и написал заявление об увольнении по собственному. Начало следующей недели Аксенов посвятит объезду Феодосии и общению с жителями, о результатах которого 22 июня расскажет в прямом эфире на заседании по проблемным вопросам региона.

Феодосийский блогер Александр Талипов предлагает в случае отставки сослать управленцев администрации в Калининград, куда они отправили всех желающих принять участие в конкурсе на аренду муниципального имущества или земли. Все заявки принимали в городе Гусев Калининградской области, там же проходили торги. Дистанционное участие в аукционе не предусматривалось.