Аксёнов доложил Путину о поддержке героев СВО в Крыму

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В Крыму действуют 12 мер поддержки военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Вместе с тем, через регион прошло более 100 тысяч переселенцев из Запорожской и Херсонской областей.

Об этом на совещании по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вся страна живёт в СВО. В первую очередь, для нас – забота о семьях военнослужащих, поддержка по всем направлениям. У нас сформированы социальные паспорта семей всех военнослужащих. Полностью скоординирована работа с Фондом защитников отечества, принято 12 мер поддержки по различным направлениям военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг. Эти направления координируются членами Совета министров и главами муниципалитетов. Все мэры городов находятся на связи с семьями военнослужащих, лично вникают в проблемы. Я персонально рассматриваю все проблемы. В целом за это время через Фонд защитников отечества и органы власти пришли обращения более 10 тысяч человек. До 5% вопросов в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, не решаемых вопросов нет», – заверил Аксёнов.

Вторая задача, по его словам, это помощь регионам, которые вернулись на историческую Родину.

«Более 100 тысяч человек в Крыму получили выплаты по 10 тысяч, назначенные федеральным правительством. Деньги перечислялись Республике Крым, мы выполняли платежи. По 100 тысяч рублей получили более 31 тысячи человек, около 30 тысяч человек получили согласование на получение жилищных сертификатов. 17 тысяч уже получили непосредственные выплаты, около 60 миллиардов рублей ушло на эти позиции.

Большинство из нас имеют там родственников, знакомых, включаемся в процессы. С правоохранительными органами держим руку на пульсе в работе на недопущение и предотвращение любых правонарушений. В первую очередь – непосредственно связанных СВО. Задержаны все без исключения диверсионные группы, которые за эти годы совершили диверсии и подрывы», – подчеркнул Аксёнов.