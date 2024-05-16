Аксёнов: Глава Минздрава Крыма принял «мужское решение»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму ушел в отставку седьмой по счету министр здравоохранения в новой истории. Константин Скорупский написал заявление по собственному желанию.

Он так и не решил проблему поставки в Крым жизненно важных лекарств для льготников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Еще в феврале главе Минздрава поставили на вид жалобы на дефицит лекарств, которые жизненно необходимыми для больных сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями. В канун 10-летия «Крымской весны» глава региона Сергей Аксёнов посетовал, что проблемы здравоохранения за прошедшую десятилетку разрешить не удалось.

«Цены, зарплаты, здравоохранение – это три темы, которые нас сегодня постоянно догоняют. Вопросы здравоохранения – это повышение качества государственного управления, по большому счету. Это одна из самых чувствительных отраслей, потому что человек по состоянию своего здоровья делает выводы, как система работает, насколько ему помогли. Уверен, что большинство людей, которые работают в здравоохранении – это порядочные и ответственные люди. Но в целом, с точки зрения качества и эффективности работы, не все традиции утеряны с украинского периода», – отметил Аксёнов.

Он добавил, что регулярно по вопросам организации системы здравоохранения «достает» профильного министра.

Сам министр в конце апреля заявил, что покинет пост, если к 15 мая не справится с задачей по закупке льготных медикаментов. Судя по поданному заявлению об увольнении, не справился.

«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет», – сообщил Аксёнов в своем телеграм-канале.

Насколько это справедливо по отношению к больным, чья жизнь зависит от наличия медпрепаратов, а не персоны министра, судить сложно. К 15 мая в госаптеки должны были закупить порядка 150 дефицитных позиций. Сегодня вновь прозвучало о ликвидации дефицита медпрепаратов в «кратчайшие сроки». Чтобы главврачи получали жалобы пациентов напрямую, глава Крыма рекомендовал всем создать страницы в социальных сетях, чтобы «иметь обратную связь».

Тему дефицита льготных препаратов в Крыму стали раскручивать украинские каналы, не указывая при этом, что речь идет о бесплатных лекарствах. ЦИПсО даже назначило фальшивый митинг в Симферополе на 14 мая по поводу «обещанного инсулина», при этом выбрав для его проведения площадку перед Государственным советом Крыма.

Скорупский пришел в министерство с поста главврача городской больницы Судака. До того долгое время работал в территориальном отделе Роспотребнадзора по Феодосии и Судаку и избирался в Судакский горсовет от партии «Единая Россия».