Аксёнов и Пушилин обещают Украине без России «позор и руину»

18.01.2022  17:50 (Мск), Симферополь,
Виктор Орлов.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Представители руководства Крыма, а также ЛДНР сегодня в Симферополе приняли участие в торжествах, посвященных 368-й годовщине Переяславской рады.

«В нашей республике годовщина Переяславской рады отмечается вот уже более 20 лет. Эта дата была для нас знаковой и актуальной во времена украинской аннексии полуострова, такой она остается и сегодня.

Наши предки были мудрее нас и понимали, что жить вместе безопаснее и экономически выгоднее: коллективные возможности усиливаются многократно для каждого субъекта, который участвует в этом процессе. К сожалению, сегодня здравый смысл покинул руководство Украины, ведь все попытки свернуть с пути, выбранного Богданом Хмельницким, – от Мазепы до наших дней – всегда заканчивались для Украины руиной, позором, историческим тупиком. Выход из этого тупика только один – возвращение к наследию Переяславской рады, к единству с Россией. Уверен, что так и будет», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Представители руководства Крыма, а также ЛДНР сегодня в Симферополе приняли участие в торжествах, посвященных...


Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил стремление Донбасса к воссоединению с Россией.

«Мы только так видим свое будущее – большая страна, большие возможности, возможности суверенного государства и действительно социального государства, заботящегося о своих гражданах. Это может позволить себе только большая независимая страна», –  сказал Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть