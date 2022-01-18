Аксёнов и Пушилин обещают Украине без России «позор и руину»

Представители руководства Крыма, а также ЛДНР сегодня в Симферополе приняли участие в торжествах, посвященных 368-й годовщине Переяславской рады.

«В нашей республике годовщина Переяславской рады отмечается вот уже более 20 лет. Эта дата была для нас знаковой и актуальной во времена украинской аннексии полуострова, такой она остается и сегодня.

Наши предки были мудрее нас и понимали, что жить вместе безопаснее и экономически выгоднее: коллективные возможности усиливаются многократно для каждого субъекта, который участвует в этом процессе. К сожалению, сегодня здравый смысл покинул руководство Украины, ведь все попытки свернуть с пути, выбранного Богданом Хмельницким, – от Мазепы до наших дней – всегда заканчивались для Украины руиной, позором, историческим тупиком. Выход из этого тупика только один – возвращение к наследию Переяславской рады, к единству с Россией. Уверен, что так и будет», – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.